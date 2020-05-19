美元和避險貨幣下跌 歐元創近六周最大漲幅

美元周一（18日）與其它避險資產一起下跌，主要是美國試驗性疫苗初步報告具有效果，推動風險偏好反彈。歐元則因德法同意支持規模5,000億歐元的復甦基金，創近六周最大漲幅。日圓和瑞郎表現落後；英鎊一度因負利率疑慮下跌後來反彈。

美元指數（DXY）下跌0.78%，報99.614。歐元兌美元上漲0.86%，報1.0913。日圓兌美元跌0.25%，報1美元兌107.33日圓。

Monex Europe外匯分析師Simon Harvey說：「德國總理梅克爾與法國總統馬克宏的談話顯示歐盟在聯合發債方面有所進展。」提議的救市措施主要在撥款給受困產業而不是貸款，Harvey認為方向正確，因為貸款只是延遲破產而已。

不過花旗集團的Ebrahim Rahbari仍看空歐元，部分原因是他認為「細節還存在很大不確定性，特別是撥款的確切性質和規模，資金或分配細節或時間安排」。 Rahbari建議逢高拋售歐元，將之兌換為瑞郎、日圓和美元。

英鎊18日稍早一度下跌，因英國央行首席經濟學家 Andrew Haldane對電訊報表示，英國央行正在研究包括負利率在內的非常規貨幣政策措施，後來隨美元全線下跌，英鎊自八周低點反彈，兌美元尾盤上漲0.74%