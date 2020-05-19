瑞安航空將裁員3,000人 但預估夏季需求回溫

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
瑞安航空預計裁員3,000人。路透
瑞安航空預計裁員3,000人。路透

瑞安航空（Ryanair）正與員工和工會協商，將實施減薪、放無薪假及裁員多達3,000人，原因是在新冠肺炎疫情衝擊下，該公司載客量銳減逾500萬人。

這家愛爾蘭廉航18日表示，截至3月底的全年度營收為84.9億歐元（91.9億美元），比前一年度高10%，剔除燃油避險費用的獲利，則提高13%至10億歐元。

然而，瑞安航空表示，新冠肺炎疫情持續蔓延，以及疫情引發的旅遊限制措施，代表對航空公司而言，今年將相當艱難。

瑞安航空表示，旗下機隊多數從3月中旬以來便停飛至今，並預期在本年度第2季（7-9月）最多恢復50%運能。

然而，瑞安執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）對今年夏季的歐洲旅遊業感到樂觀，預期機票價格將「大幅降低」。他說，一旦抗疫限制措施鬆綁，旅客數會迅速回升，但主要還是因為機票與飯店住宿價格大打折。

新冠肺炎 疫情 機票

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