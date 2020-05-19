西班牙拚6月底對觀光客重新開放邊境

西班牙交通部長阿巴洛斯（Jose Luis Abalos）18日指出，西班牙力拚在6月底前後重新對觀光客開放邊境，以提振遭新冠肺炎疫情摧殘的觀光業。

據路透報導，馬德里當局上周宣布一項讓歐盟各國感到驚訝的政策，要求所有入境旅客隔離14天。該國表示，這是避免第二波疫情的必要措施。

但此舉只是暫時性的限制，阿巴洛斯表示，西班牙各區正在放寬不同階段的防疫管制，在政府允許旅行解封的同時，這項措施將逐步退場。

阿巴洛斯告訴國營廣播台TVS：「我們將從6月底起重啟觀光活動，我希望...從公衛角度來看，我們必須讓西班牙成為具吸引力的國家。」

西班牙旅遊業產值占該國收入12%以上。依據西班牙遊說團體（EXCELTUR）3月的一份報告預估，即使西班牙在6月底重開觀光大門，旅遊產業的營收仍將銳減約930億（1000億美元）到1240億歐元（1340億美元）。