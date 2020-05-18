韓股這波漲勢不靠三星 Kospi指數成分股反彈之廣冠亞太

南韓股市不僅是全球最快從新冠肺炎疫情復甦的市場之一，個股反彈之廣也名列前茅。不過，韓元近來表現偏弱，反映南韓疫情復發的衝擊。

南韓大盤Kospi指數目前近35%成分股股價已高於200日均線，回到2月中旬疫情爆發前的水準。根據彭博彙整的數據，35%個股反彈之廣，勝過MSCI亞太指數的30%。

Kospi指數已從3月中旬的十年低點回升約33%，在這段期間，Kospi指數近800家成分股僅七家股價下跌。韓股也是亞洲主要股市表現的佼佼者，漲幅遠高於MSCI亞太指數，MSCI從前波低點不過才反彈20%。

Kospi指數中市值最大的三星電子，迄今股價僅從3月低點回升15%，由此可見Kospi指數成分股反彈有多普遍。新冠肺炎危機已成為全球晶片製造商的利空，儘管在封鎖期間民眾對網路服務提高興趣，但疫情卻壓低了消費者對新個人電腦（PC）和智慧手機的需求。

隨著南韓總統文在寅推動大規模財政支出計畫，以帶動經濟，韓股可能有更多上漲空間。彭博經濟（Bloomberg Economics）經濟學家吉梅內斯說，南韓向來財政紀律良好，因此得以在財政刺激方面大展身手。

在基本情境下，彭博經濟預測，根據政府數據，南韓債務相對於國內生產毛額（GDP）的比率今年將升抵約44%，明年將提高至46%，都高於2019年的37%。即便是在最悲慘的情境下，南韓需要推行額外的財政支持計畫、並於2021年推高債務GDP比至50%，仍遠低於20國集團（G20）國家去年的平均84%。

不過，相對於韓股表現亮眼，韓元近來表現偏弱，其他亞洲貨幣可視為警訊，若亞洲出現第二波新冠肺炎疫情，亞幣也難逃衝擊。南韓本月出現第二波疫情，民眾為因應新確診案例增加，已拉開社交距離。

韓元兌美元周一貶0.1%報 1232.40點，連貶三天。Kospi指數上漲0.5%。