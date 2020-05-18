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多數成員國 贊同對WHO抗疫工作展開獨立調查

德國之聲 / 德國之聲

外交官們透露，經逾一周磋商，就歐盟將在為期兩天視頻大會上介紹的相關決議，各方達成的是一種「脆弱的」妥協方案。

決議草案也要求各國有權快速、公平獲得針對新冠病毒的安全、有效的診斷、藥物及疫苗。迄今，全球範圍已有30多萬人死於感染新冠病毒的後果。

歐盟一名外交官對路透社表示相信，決議草案會獲通過。他指出，目前，對評審整個體系以及調查病毒來源，各方意見一致，即使不是立即實施。歐盟的決議草案得到了眾多國家支持，其中也包括遭到世衛組織和中國尖銳批評的澳大利亞，以及英國、加拿大、印度、日本、俄羅斯。該草案顯示，總共194個成員國中，已有共116國表示支持。決議案敦促世衛組織總干事譚德塞啟動對由該組織協調的國際抗疫鬥爭中的衛生措施進行「客觀、獨立及全面的審查」。

中國外交部聲明，目前啟動對病毒來源及傳播的調查為時尚早。

聯合國秘書長古特雷斯強調了對新冠瘟疫大流行來源展開調查的要求。在本周一世衛組織年度年會議開幕之日播放的一段視頻上，古特雷斯秘書長強調指出，必須調查病毒來源、調查它何以會造成這樣的災難、如此快速地在全球傳播。但他表示，「現在不是恰當的時刻」。他稱，現在，整個世界應團結合作，遏止病毒。他說，「要麼我們一起走出大瘟疫，要麼失敗」。

本文章由德國之聲授權提供】

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