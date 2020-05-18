影／加國特技飛行隊失事意外 飛行員1死1重傷

加拿大空軍「雪鳥特技飛行表演隊」（Snowbirds）一架CT-114型教練機於當地週日在甘露市（Kamloops）失事墜毀，加拿大皇家空軍在推特上證實意外造成1死1重傷，上尉凱西（Jenn Casey）不幸罹難，墜機原因仍在調查中。

在新冠疫情期間，雪鳥特技飛行表演隊決定在加拿大境內各地巡迴演出，希望在藉此鼓勵國民。卻在周日早晨表演時，一架教練機失控，墜落撞擊一處民宅，造成房屋毀損並起火，不幸中的大幸是兩位七十多歲的屋主沒有遭到波及。

飛機墜毀在該處民宅的前院，隨即冒起大火與陣陣濃煙，屋主發現後急忙從屋內出來查看，並試圖和附近的居民一起滅火。隨後急救人員陸續抵達控制災情。