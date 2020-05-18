聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／加國特技飛行隊失事意外 飛行員1死1重傷
加拿大空軍「雪鳥特技飛行表演隊」（Snowbirds）一架CT-114型教練機於當地週日在甘露市（Kamloops）失事墜毀，加拿大皇家空軍在推特上證實意外造成1死1重傷，上尉凱西（Jenn Casey）不幸罹難，墜機原因仍在調查中。
在新冠疫情期間，雪鳥特技飛行表演隊決定在加拿大境內各地巡迴演出，希望在藉此鼓勵國民。卻在周日早晨表演時，一架教練機失控，墜落撞擊一處民宅，造成房屋毀損並起火，不幸中的大幸是兩位七十多歲的屋主沒有遭到波及。
飛機墜毀在該處民宅的前院，隨即冒起大火與陣陣濃煙，屋主發現後急忙從屋內出來查看，並試圖和附近的居民一起滅火。隨後急救人員陸續抵達控制災情。
此次兩架表演飛機從甘露機場（Kamloops Airport）起飛後，原本為並排飛行，其中一架不久後突然急速下降，目擊者表示，飛機飛到一半突然冒出火光，在墜落過程中，一名飛行員使用飛行傘，墜落在飛機墜毀處附近的民宅屋頂上。雪鳥飛行隊相關人員向《CBC News》透露，另一名不幸喪命的飛行員為上尉凱西（Jenn Casey）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言