WHA支持調查疫情的國家達116國 幾乎會過關

「沒有他的資助，80萬圖西人就不會慘死...」16日清晨，法國內政部於全國各地，同步發動拂曉突擊，並於首都巴黎的公寓內，成功逮捕了全球懸賞高達500萬美金、逃亡26年的國際通緝犯——前盧安達首富，卡布加（Félicien Kabuga）。84歲的卡布加，是1994年盧安達大屠殺的關鍵人物，他旗下的媒體單位不僅煽動指揮著國內的種族仇恨，在長達3個月、超過80萬人死亡的血腥殺戮中，卡布加更投入大筆財富，購買並供應數十萬把屠宰圖西人專用的「屠刀」，並提供交通調度、制服與通訊設備，以幫助殺紅了眼的激進暴民團「加速殺人效率」。因此在長達26年的國際通緝中，被國際法庭控訴多項種族滅絕罪的卡布加，這才被認為是納粹以來的最惡屠夫，並被稱作「非洲的艾希曼」。

2020-05-18 13:01