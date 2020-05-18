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WHA支持調查疫情的國家達116國 幾乎會過關

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
世界衛生組織秘書長譚德塞。（法新社）
世界衛生組織秘書長譚德塞。（法新社）

歐盟與澳洲先前提出決議草案，要在世界衛生大會（WHA）上推動對新冠肺炎疫情的全球獨立調查。路透報導，這件事出現重大進展，目前已有116個國家支持這項決議草案，包括印度、日本、英國、加拿大、紐西蘭、印尼、歐盟全部27國、非洲54國，甚至中國大陸盟友俄羅斯，草案幾乎會在WHA上過關。

這項草案若能在19日獲得WHA全部194個成員國之中三分之二支持，就能通過。

澳洲外長潘恩說，調查這次疫情以免日後重蹈覆轍很重要。

推動調查的舉動，引發中澳關係緊張。澳洲貿易部長伯明罕說，本地企業可能要另覓出口地點，以分散營運風險。

澳洲 WHA 疫情

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