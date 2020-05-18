奉獻母愛！阿富汗醫院慘案後 她哺餵母親遇害的新生兒

聽聞阿富汗首都喀布爾的達什特巴爾切（Dasht-e-Barchi）醫院發生針對孕婦、產婦和新生兒的流血攻擊慘案，殺害包括護士在內共24人時，現年27歲的精神科醫師歐瑪（Firooza Omar）正坐在家裡、用母乳哺育她自己剛出生四個月的小男嬰。

她說：「我情緒激動。可以感受到其他嬰兒的痛。」

身為新手媽媽，歐瑪決定採用自己獨特的方式提供援助---親自給母親遇害的新生兒哺乳。

歐瑪獲得丈夫的支持，他同意在歐瑪不在的時候照顧他們的孩子，讓她能無後顧之憂的前往距家約2公里遠的阿塔圖爾克兒童醫院，那裡收容了大約100名獲救的婦女和兒童。來回醫院的這段路雖然不遠但充滿風險，這起殘酷的襲擊使整個城市都沉浸在傷痛和恐懼之中。

歐瑪說：「我抵達醫院時，看到大約20個嬰兒。其中一部分身上有傷。」她解釋，醫護人員嘗試給這些嬰兒餵奶粉，但有些不肯喝。

奧瑪說：「我和護士談過，他們叫我去餵那些哭得很凶的孩子。」

第一晚，她一個接一個地一共哺育了四個嬰兒。她說：「這對我也有鎮定作用。我很高興自己幫得上忙。」

接下來幾天，她繼續在家照顧兒子，但同時也返回醫院，為病房裡的嬰兒餵奶。

奧瑪希望能喚起外界對此事的注意，她在社群媒體上寫下她的經歷，敦促其他的母親也能仿效她的例子。她說，已經有數名女子挺身而出。

奧瑪也聯繫了眾多親朋好友，為那些無法獲得母乳哺育的嬰兒嬰買尿片和奶粉。