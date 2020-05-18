快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全面切斷美中關係 川普並非說說而已

世界日報 / 社論
川普上台以來，美中脫鉤的呼聲甚囂塵上。圖／法新社
川普上台以來，美中脫鉤的呼聲甚囂塵上。圖／法新社

川普總統上周接受「福斯新聞」訪問時威脅說，他對中國「非常失望」，對付中國他有很多事可做，包括切斷整個美中關係，這樣美國可以節省5000億美元。川普這一表態，不僅把他近一個月來對中國的批評推向頂峰，也讓共和黨鷹派鼓吹的「美中脫鉤論」達到極致，更使他成為自1979年美國與中國大陸建交以來，第一個揚言與中國斷交的美國總統，引起國際社會廣泛關注。

川普上台以來，美中脫鉤的呼聲甚囂塵上。在經濟層面，川普政府發起關稅戰，試圖遏阻中國對美出口，讓製造業遷回美國。關稅戰導致美中兩敗俱傷，雖然今年1月兩國簽署第一階段經貿協議，但不少分析人士指出，稱它為「第一階段」的主要原因，在於雙方都不相信對方會真心履行協議，只是抱著「試試看」心態。

果然在新冠疫情爆發後，由於美國企業減少或取消中國訂單，中國也降低對關稅的關心，加上美中都採取通過擴大內需來解決出口減少的問題，推動「產業鏈國內化」，中方對落實貿易協議的壓力大為減少，更出現重談一份更有利於中國的新貿易協議呼聲，讓川普大為光火。而一項針對在中國的美國企業的調查顯示，美國大型企業認為，新冠肺炎疫情讓美國和中國經濟脫鉤更可能成為現實。

在科技層面，川普政府也發動對中國科技戰，頭號目標為華為、中興兩家公司，不但限制美、歐企業出售他們科技產品，也威嚇美國盟友不得採用華為產品；美國商務部上周公布，針對華為及其旗下的海思半導體，未來若要採用美國半導體廠包括EDA軟體、設備、材料、晶片等產品，都須獲核准，等於是全面性的限制封鎖。而中國商務部暗示將報復，鷹派「環球時報」說，中國將「限制或調查」高通、思科和蘋果等美國企業，並減少波音飛機訂單。

在學術交流方面，川普政府除限縮中國來美留學生名額，還重拳打擊中國招募美國研究人員為中國從事商業間諜活動的行為。司法部上周宣布，參與中國「千人計畫」的愛默蕾大學前教授李曉江認罪判刑；指控阿肯色大學電氣工程教授洪思忠、克利夫蘭診所前研究員王擎，隱瞞加入千人計畫，騙取美國科研經費而被捕。聯邦調查局和國土安全部還警告，與中國政府有關的駭客，試圖竊取美國新冠病毒疫苗、治療和測試研究成果，未來數月可能宣布更多案件。

在投資領域，諮詢公司榮鼎集團(Rhodium Group)報告顯示，美中兩國雙向投資已下降到七年來的最低水平。而在川普政府要求下，美國「聯邦退休儲蓄投資委員會」(FRTIB)上周宣布，將「無限期」推遲投資中國的企業和資產。而全球最大半導體代工企業、台灣的台積電將來美國投資生產，更是川普政府的勝利，標誌美國正逐步切斷中國的外來資金鏈，也切斷美方對中國「紅色供應鏈」的依賴。

此外，儘管因新冠疫情衝擊，美軍航母在亞太部署一度進入「空窗期」，與盟友的演訓也按下「暫停鍵」，但美軍機艦在南海爭端水域巡航反而更頻繁。第七艦隊表示，美國海軍在這一地區保持積極和持續接觸，顯示美國支持印太地區自由開放，釋放政治信號。

美中兩國在上述各領域全面對峙，兩國政治人物和媒體之間充滿火藥味唇槍舌劍，以牙還牙，意味兩國的「新冷戰」已在熱烈進行。據丕優研究中心剛公布的民調，美國人對中國的正面看法，已降至這項民調自2005年開始以來的最低。

隨著美國四年一度的總統大選臨近，川普政府訂下主打「中國牌」選戰策略，攻擊民主黨對手白登，給白登貼上「北京白登」標籤。在這種大情勢下，白登只好「拿香跟著拜」，勢將與川普競飆誰對中國更狠、更橫。

川普政府近期將以中國銷毀新冠病毒樣本、隱瞞疫情為由，發起對病毒源頭調查，向中國索賠的行動將愈演愈烈，勢必引起北京反彈。白宮內部還有人在討論，不償還中國持有的美國國債的可能性，也挑動中國民眾的敏感神經。

美中斷絕邦交應不至於，但雙方如果不踩煞車，言辭交鋒將愈加尖銳、充滿敵意，比當年美蘇關係更僵，履行貿易協議氣氛蕩然無存，甚至在南海、台海擦槍走火可能性很高。那將不僅是美中的不幸，也波及世界和平。美國華裔夾在中間，更將深受其害。

川普 疫情 半導體

延伸閱讀

川普：武漢實驗室 美握有壞消息

不必說話就可以逗笑網友！女作家對嘴模仿川普大暴紅

高球／不在意球王批評 川普：沒放眼裡

川普：美掌握武漢實驗室「不少壞消息」

相關新聞

為盧安達大屠殺送屠刀的富翁：逃亡26年「非洲艾希曼」巴黎被捕

「沒有他的資助，80萬圖西人就不會慘死...」16日清晨，法國內政部於全國各地，同步發動拂曉突擊，並於首都巴黎的公寓內，成功逮捕了全球懸賞高達500萬美金、逃亡26年的國際通緝犯——前盧安達首富，卡布加（Félicien Kabuga）。84歲的卡布加，是1994年盧安達大屠殺的關鍵人物，他旗下的媒體單位不僅煽動指揮著國內的種族仇恨，在長達3個月、超過80萬人死亡的血腥殺戮中，卡布加更投入大筆財富，購買並供應數十萬把屠宰圖西人專用的「屠刀」，並提供交通調度、制服與通訊設備，以幫助殺紅了眼的激進暴民團「加速殺人效率」。因此在長達26年的國際通緝中，被國際法庭控訴多項種族滅絕罪的卡布加，這才被認為是納粹以來的最惡屠夫，並被稱作「非洲的艾希曼」。

奉獻母愛！阿富汗醫院慘案後 她哺餵母親遇害的新生兒

聽聞阿富汗首都喀布爾的達什特巴爾切（Dasht-e-Barchi）醫院發生針對孕婦、產婦和新生兒的流血攻擊慘案，殺害包括...

文在寅將參加世衛大會並發表演說 分享南韓防疫經驗

韓聯社報導，南韓總統文在寅18日下午將參加以視訊會議方式舉行的世界衛生大會（WHA），並以錄影形式發表主題演說。此外，南...

WHA支持調查疫情的國家達116國 幾乎會過關

歐盟與澳洲先前提出決議草案，要在世界衛生大會（WHA）上推動對新冠肺炎疫情的全球獨立調查。路透報導，這件事出現重大進展，...

世衛大會登場！應譚德塞之邀 習近平將在開幕式上致詞

中國大陸外交部發言人華春瑩18日宣布，中國國家主席習近平應世界衛生組織秘書長譚德塞之邀，18日會在第73屆世界衛生大會（...

全面切斷美中關係 川普並非說說而已

川普總統上周接受「福斯新聞」訪問時威脅說，他對中國「非常失望」，對付中國他有很多事可做，包括切斷整個美中關係，這樣美國可以節省5000億美元...

藉抗疫打壓言論！俄匈拘補批評者、法管制社交媒體

疫情蔓延下，卻有部分國家以抗疫之名箝制言論及新聞自由。匈牙利反對派上周警告，總理奧班濫用緊急權力打擊批評政府的聲音，已有十多人遭當局以發布「假消息」的罪名拘捕。歐盟表示，正密切關注此事

等不及了！疫苗完備前 美歐領袖準備豪賭…重啟經濟

許多國家新冠肺炎疫情稍趨緩，儘管新冠肺炎疫苗研發可能需要數年，美國和歐洲領導人仍考慮在疫苗未臻完備情形下，放寬或解除避疫禁令，以重啟經濟，但此舉已形同豪賭

馬來西亞一日國會 元首力保慕尤丁續任首相

馬來西亞今天召開「一日國會」，並只允許元首阿布都拉發言。他在會中強調，現任首相慕尤丁獲得大多數國會議員的支持，這項發言也...

軟銀急籌錢 傳正洽談出售T-Mobile持股給德國電信

華爾街日報報導，急於籌資的科技巨擘軟銀集團（SoftBank）正在洽談，將持有的T-Mobile USA股票賣出相當大一...

南韓光州事件40周年 保守派首度道歉

1980年爆發的南韓光州事件，是該國民主運動的一大事件，18日迎來40周年，不過，受害者遺屬乃至全國仍持續要求政府給出真相。總統文在寅等朝野人士18日將出席紀念儀式，向來否定光州事件價值的保守派「未來統合黨」

因應疫情 日本富士山4條登山步道將全封

日本富士山有4條攻頂登山步道，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，管理步道的山梨縣及靜岡縣政府已決定或大致...

熱門新聞

9個月前算出全球陷危機！印度神童再預言：今年底災難更慘烈

金正恩又死了？北韓移除前領袖肖像雕像

日經：台積電已停接華為新訂單

今天開盤前 五件國際事不可不知

中國大陸駐以色列大使陳屍官邸 初判自然死亡

台灣無緣WHA！陳時中坦言沒有機會 要向WHO提抗議函

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。