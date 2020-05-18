全面切斷美中關係 川普並非說說而已

川普總統上周接受「福斯新聞」訪問時威脅說，他對中國「非常失望」，對付中國他有很多事可做，包括切斷整個美中關係，這樣美國可以節省5000億美元。川普這一表態，不僅把他近一個月來對中國的批評推向頂峰，也讓共和黨鷹派鼓吹的「美中脫鉤論」達到極致，更使他成為自1979年美國與中國大陸建交以來，第一個揚言與中國斷交的美國總統，引起國際社會廣泛關注。

川普上台以來，美中脫鉤的呼聲甚囂塵上。在經濟層面，川普政府發起關稅戰，試圖遏阻中國對美出口，讓製造業遷回美國。關稅戰導致美中兩敗俱傷，雖然今年1月兩國簽署第一階段經貿協議，但不少分析人士指出，稱它為「第一階段」的主要原因，在於雙方都不相信對方會真心履行協議，只是抱著「試試看」心態。

果然在新冠疫情爆發後，由於美國企業減少或取消中國訂單，中國也降低對關稅的關心，加上美中都採取通過擴大內需來解決出口減少的問題，推動「產業鏈國內化」，中方對落實貿易協議的壓力大為減少，更出現重談一份更有利於中國的新貿易協議呼聲，讓川普大為光火。而一項針對在中國的美國企業的調查顯示，美國大型企業認為，新冠肺炎疫情讓美國和中國經濟脫鉤更可能成為現實。

在科技層面，川普政府也發動對中國科技戰，頭號目標為華為、中興兩家公司，不但限制美、歐企業出售他們科技產品，也威嚇美國盟友不得採用華為產品；美國商務部上周公布，針對華為及其旗下的海思半導體，未來若要採用美國半導體廠包括EDA軟體、設備、材料、晶片等產品，都須獲核准，等於是全面性的限制封鎖。而中國商務部暗示將報復，鷹派「環球時報」說，中國將「限制或調查」高通、思科和蘋果等美國企業，並減少波音飛機訂單。

在學術交流方面，川普政府除限縮中國來美留學生名額，還重拳打擊中國招募美國研究人員為中國從事商業間諜活動的行為。司法部上周宣布，參與中國「千人計畫」的愛默蕾大學前教授李曉江認罪判刑；指控阿肯色大學電氣工程教授洪思忠、克利夫蘭診所前研究員王擎，隱瞞加入千人計畫，騙取美國科研經費而被捕。聯邦調查局和國土安全部還警告，與中國政府有關的駭客，試圖竊取美國新冠病毒疫苗、治療和測試研究成果，未來數月可能宣布更多案件。

在投資領域，諮詢公司榮鼎集團(Rhodium Group)報告顯示，美中兩國雙向投資已下降到七年來的最低水平。而在川普政府要求下，美國「聯邦退休儲蓄投資委員會」(FRTIB)上周宣布，將「無限期」推遲投資中國的企業和資產。而全球最大半導體代工企業、台灣的台積電將來美國投資生產，更是川普政府的勝利，標誌美國正逐步切斷中國的外來資金鏈，也切斷美方對中國「紅色供應鏈」的依賴。

此外，儘管因新冠疫情衝擊，美軍航母在亞太部署一度進入「空窗期」，與盟友的演訓也按下「暫停鍵」，但美軍機艦在南海爭端水域巡航反而更頻繁。第七艦隊表示，美國海軍在這一地區保持積極和持續接觸，顯示美國支持印太地區自由開放，釋放政治信號。

美中兩國在上述各領域全面對峙，兩國政治人物和媒體之間充滿火藥味唇槍舌劍，以牙還牙，意味兩國的「新冷戰」已在熱烈進行。據丕優研究中心剛公布的民調，美國人對中國的正面看法，已降至這項民調自2005年開始以來的最低。

隨著美國四年一度的總統大選臨近，川普政府訂下主打「中國牌」選戰策略，攻擊民主黨對手白登，給白登貼上「北京白登」標籤。在這種大情勢下，白登只好「拿香跟著拜」，勢將與川普競飆誰對中國更狠、更橫。

川普政府近期將以中國銷毀新冠病毒樣本、隱瞞疫情為由，發起對病毒源頭調查，向中國索賠的行動將愈演愈烈，勢必引起北京反彈。白宮內部還有人在討論，不償還中國持有的美國國債的可能性，也挑動中國民眾的敏感神經。

美中斷絕邦交應不至於，但雙方如果不踩煞車，言辭交鋒將愈加尖銳、充滿敵意，比當年美蘇關係更僵，履行貿易協議氣氛蕩然無存，甚至在南海、台海擦槍走火可能性很高。那將不僅是美中的不幸，也波及世界和平。美國華裔夾在中間，更將深受其害。