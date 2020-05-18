等不及了！疫苗完備前 美歐領袖準備豪賭…重啟經濟

許多國家新冠肺炎疫情稍趨緩，儘管新冠肺炎疫苗研發可能需要數年，美國和歐洲領導人仍考慮在疫苗未臻完備情形下，放寬或解除避疫禁令，以重啟經濟，但此舉已形同豪賭。

聯準會：企業和家庭需3-6個月紓困

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)17日表示，目前對美國經濟最重要的數據為攸關新冠肺炎的「醫學指標」(medical metrics)，指企業和家庭可能需要政府3到6個多月的財務協助。

截至17日，新冠肺炎全球確診逾471萬例，死亡超過31萬人；美國確診逼近150萬例，死亡將破9萬人。

健康專家預估，疫苗普及需要數月、數年，並警告太早解禁將至病毒反彈；川普總統則對疫苗研發較樂觀，允諾美國將迅速恢復正常。

「我們期待疫苗和治療方法，我們正在努力研發。」川普17日在「國家廣播公司」(NBC)轉播的一場慈善高爾夫球賽中說：「我認為就在不遠的未來，但在那之前也要回歸正常。」

英義呼籲：與病毒共存 不能坐等疫苗

曾感染新冠病毒康復的英國首相強生(Boris Johnson)和義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)分別呼籲人們要和新冠病毒共存，不能坐等疫苗。

強生17日投書英國「每日郵報周日版」(Mail on Sunday)表示，儘管全球都在努力，疫苗研發可能落空，「還有很長一段路要走，我必須坦言，疫苗可能沒有成效。」

孔蒂則說：「我們面對危機，需要接受，否則將無法重振」；他接受地方官員的呼籲，允許餐廳、酒吧和海灘設施在18日重啟，比原定時間表提前數周。

美國3600萬人失業 重啟恐掀新死亡潮

強生與孔蒂的呼籲恰逢美國多州掙扎復甦經濟之際，美國至少3600萬人失業，經濟壓力漸增，當局坦言，重啟將掀起新一波感染及死亡。

約翰霍普金斯大學指出，新冠肺炎在全球感染逾471萬人、奪走至少31萬5000條性命；美國死亡逼近9萬人，歐洲則至少16萬人病故；專家表示，新冠肺炎的實際確診及死亡數字更高。

德州疫情最近加劇，16日單日暴增1800例，阿馬里洛(Amarillo)恐怕成為疫情熱點；德州官員表示，檢測增加是數據增長的主因，檢測越廣、確診人數越多；外界觀望德州未來幾周的住院及死亡數據，便可知曉德州疫情數據增長的意義。

Fed主席鮑爾17日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時說，美國經濟當前最重要的數據是與新冠肺炎相關的「醫學指標」，一再強調成功的重啟經濟與衛生議題息息相關；他呼籲大家在社會和經濟恢復之際，「互相幫忙，度過難關」，堅守社交距離規範。