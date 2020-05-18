藉抗疫打壓言論！俄匈拘補批評者、法管制社交媒體
疫情蔓延下，卻有部分國家以抗疫之名箝制言論及新聞自由。匈牙利反對派上周警告，總理奧班濫用緊急權力打擊批評政府的聲音，已有十多人遭當局以發布「假消息」的罪名拘捕。歐盟表示，正密切關注此事。
衛報報導，匈牙利3月11日頒布緊急狀態，其後國會通過新法賦予奧班緊急權力，並有權對妨礙抗疫及發布假消息者判刑入監。對此，反對派擔心缺乏相抗衡的條款，日前更透露不少人在社交網站發文批評政府抗疫措施後，遭到拘捕。
其中反對派政客胥奇（Janos Csoka Szucs）曾轉發國會議員豪德哈齊質疑政府強制無症狀感染者出院的政策，並強迫小鎮醫院空出1170張病床；雖然之後確認消息屬實，胥奇13日仍被控妨礙抗疫，遭拘留數小時。
歐洲議會日前討論匈牙利的緊急權力法及實施情況，數人呼籲歐盟委員會應就匈牙利政府違反人權展開行動，並中止金援。歐洲價值與透明度委員會副主席喬霍洛（Vera Jourova）表示，「我們每日都在評估是否能採取法律行動」。
此外，俄羅斯也在此時拘捕多名報導疫情的記者；法國國會上周也通過管制社交媒體的新法令，要求社交平台須在接獲舉報後24小時內，移除涉仇恨、歧視等內容。
聯合國言論自由問題特別報告員戴維凱（David Kaye）上月底就曾發表報告指出，各國政府利用疫情限制言論自由、打壓獨立傳媒，甚至下令封鎖網路。
中歐、東歐 持續解封
匈牙利總理奧班16日宣布，18日起解除首都布達佩斯的外出限制令。奧地利政府16日也宣布，將於6月15日重新開放和捷克、斯洛伐克及匈牙利的邊境，奧地利早前已和德國、瑞士及列支敦士登等國議定6月15日開放邊界，如今增加第二波與鄰國恢復交通往來，顯示中歐及東歐地區的新冠疫情趨緩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言