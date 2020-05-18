南韓光州事件40周年 保守派首度道歉

韓國光州事件40周年，保守派道歉。 法新社

1980年爆發的南韓光州事件，是該國民主運動的一大事件，18日迎來40周年，不過，受害者遺屬乃至全國仍持續要求政府給出真相。總統文在寅等朝野人士18日將出席紀念儀式，向來否定光州事件價值的保守派「未來統合黨」更派出現任領袖朱豪英做代表出席；該黨國會議員17日更罕見光州祭拜受害者，並說政黨該為否定事件道歉。

遺屬難忘：遺體面目全非

1980年5月18日，全斗煥政府派兵鎮壓光州民眾，展開長達10日的濺血鎮壓，逾千人受傷，至今死亡、失蹤人數仍不詳，也讓遺屬無法釋懷。光州婦人崔靜子的43歲丈夫當年出門購物後一去不歸，她為了尋找丈夫，甚至在街上打開別人的棺材。

當時見到的死者遺體令她震驚，「開了3副棺材後我便不能繼續了。屍體的臉上滿是血，難以言喻。那些臉已面目全非。」她至今仍需服藥治療心理創傷，當看見全斗煥在電視現身時，更忍不住咒罵。

文在寅重申：力追加害者並究責

文在寅17日表示，光州事件是塑造今日南韓民主運動的原動力，並主張將五一八民主化運動和六月抗爭的理念，寫入憲法前言。他也重申，必須查明光州事件武力鎮壓的真相，找出是誰下令向民眾開槍並且究責，讓南韓社會邁向真正和解。

而南韓保守派向來相信當年軍政府的主張，認定光州事件有北韓滲透，因此從不參與追悼罹難者。不過「未來統合黨」議員劉承旼17日與部分黨員，一同到光州國立5.18民主墓園獻花，又特地到事件象徵人物尹祥源、朴奇順合葬墓前祭拜。

他表示，所屬政黨的前身「自由韓國黨」，曾經歪曲、抨擊五一八民主化運動的精神，對此感到遺憾和衷心道歉，希望今後在國會努力查找事件真相。