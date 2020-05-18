經濟解析／日本連兩季GDP萎縮 本季衰退勢必更深

日本上季經濟陷入衰退，年化GDP較去年第4季再萎縮3.4%，而本季一開始新冠肺炎疫情仍在高峰期，日本家庭更加限制必需品支出，企業為能存活亦削減投資、生產及聘雇，日本經濟未來衰退程度勢必加深。

日本內閣府18日公布，第1季國內生產毛額（GDP）較去年第4季下滑3.4%，萎縮幅度雖低於市場預估的4.5%，但仍延續前一季經濟大幅萎縮的趨勢。日本連兩季GDP萎縮，意味經濟正式步入衰退。

日本經濟再生大臣西村康稔在GDP數字公布後表示，政府目標是迅速通過第二項追加預算，以提供更多的刺激。

在安倍政府4月宣布進入國家緊急狀態、幾大城市與地區繼而實施封鎖之前，日本經濟經濟負成長已經很嚴重，再加計封鎖後供應鏈中斷和出口下滑對日本製造業的衝擊。彭博資訊預估，日本本季GDP將進一步大幅萎縮21.5%，可能創下1955年來的歷史低點。

日生基礎研究所（NLI）經濟學家齊藤太郎認為，疫情加重日本經濟的壓力，對已受到調高消費稅衝擊的經濟更是雪上加霜，他預估本季的內需將進一步下滑。

位於都市化程度較低地區的日本企業正陸續恢復營運，這些地區因新增病例趨緩，已在上周解除緊急狀態。但東京和大阪這些經濟重鎮的大部分商業活動依然停擺，預料維持管制措施會直到本月底。

即使日本全國解除緊急狀態，支出未必能迅速復甦，原因是民眾依然擔心外出、家庭可能因收入減少而緊縮支出，就業市場也更不穩定。