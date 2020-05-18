美國國務卿蓬佩奧：中國勿威脅駐港美國記者工作

（德國之聲中文網）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日（17日）表示，注意到中國政府威脅要干涉駐港美國記者的工作，警告任何沖擊香港自治的決定，都可能左右美國對香港地位的評估。

蓬佩奧在聲明中說：「這些記者是新聞自由的一部分，不是宣傳干部，他們的報道具有價值，為中國公民以至全世界提供資訊。」

他強調，任何有損香港根據《中英聯合聲明》和《基本法》承諾的自治和自由的決定，都會影響美國對「一國兩制」及香港狀況的評估。

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或影響香港地位評估

蓬佩奧5月6日曾宣布，考慮到北京在5月22日召開召開人大會議前後或進一步削弱香港自治，國務院決定推遲向國會提交香港評估報告。

自去年11月美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，國務院每年都要提交報告，評估香港的自治權，以及是否應繼續享受美國的特殊待遇。

被逐記者改駐台灣

中國外交部報復美國限制駐美中國傳媒，3月下令驅逐《紐約時報》丶《華爾街日報》及《華盛頓郵報》3間美國傳媒的駐華記者，要求他們在10天內交還記者證，不得在中國采訪，並罕有地包​​括香港和澳門。

《紐約時報》上周四（14日）向台灣《自由時報》證實，部份被逐記者正搬到台北與首爾，繼續報道中國新聞。《華爾街日報》和《華盛頓郵報》也與台灣政府取得聯系，最終會否改駐台灣，有關手續尚待批准。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

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