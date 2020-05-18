日本政府公布第1季GDP 下降3.4%

日本政府公布上季國內生產毛額（GDP）比去年第4季下降3.4%，呈現連續兩季下降。這是日本經濟四年半以來首見的衰退，而且是二次大戰後的最差狀況。

路透指出，日本去年第4季修正後的GDP縮減幅度為7.3%，今年1到3月再減3.4%，在技術上符合了衰退的定義。路透預測上季的GDP衰退中值為4.6%。上次日本經濟呈現衰退是在2015年下半年。

日本股市在台北時間上午8點30分小幅上揚，未受此不佳經濟數據拖累。