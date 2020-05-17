金正恩又死了？北韓移除前領袖肖像雕像

英國快報引述總部位於南韓首爾、美國資助的「北韓新聞」（NK News）報導，北韓首都平壤金日成廣場上原本放著北韓領導人金正恩的祖父金日成的巨幅肖像，以及父親金正日的雕像及肖像，但最近這兩福肖像和金正日雕像都被移除，專家研判，金正恩可能已經過世。

曾多次造訪北韓的記者卡利（Roy Calley）說，上次金日成廣場出現這種大整修，是金正日過世時，「這些肖像被移除的事實十分耐人尋味，除非金正恩死了，否則他不能在那裡有任何雕像或肖像」。

此外，卡利說，金日成廣場很大，他想不出北韓為何還要再擴大，「我猜他們準備要新增第三人的雕像和肖像，但誰知道呢？」

北韓新聞說，11日拍攝的衛星影像顯示，金日成廣場上高官閱兵的觀禮台已拆除。此外，廣場西側也已禁止通行。而這一連串發展，都是在金正恩健康狀況引發高度關注後出現的。