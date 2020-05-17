疫情封鎖悶出病 英國急性精神病增4成

英國精神科醫師們警告，因疫情而採取的封鎖措施，恐導致大規模的心理健康崩潰潮！英國一份統計問卷顯示，英國精神科的常規病患雖大幅下降，但急性病患增加43%，顯示疫情封鎖讓許多大眾「悶出病」，政府與公衛體系應做足準備，面對可能突然暴增的精神病患者。

急性精神病患暴增

根據《英國廣播公司》報導，英國皇家精神科醫學院針對境內約1,300精神科醫生發布問卷，調查疫情爆發後的病患就診狀況。該問卷發現，常規病患回診率下降了45%，而急性病患增加了43%，顯示大眾的心理健康正在急遽惡化。

皇家精神科醫學院院長伯恩表示，新冠肺炎疫情已經對大眾心理健康帶來衝擊。她也擔心，人們因為封鎖在家，無法取得需要的協助，因而導致封鎖解禁後，會有大規模的心理健康危機爆發。一名精神科醫生指出，高齡的病患已經大量消失，極有可能是因為他們害怕出門回診。

精神衛生體系恐癱瘓

英國《衛報》指出，部分精神科醫生將此現象命名為「封鎖焦慮」或「新冠精神病」。這些病患多是因為疫情而失去工作，有失眠問題，且因為只能天天關在家裡看疫情新聞，而產生極大的焦慮感。

本月稍早，英國國家精神衛生局局長莫多克就曾向國會的健康與社會福利委員會警告，疫情所帶來的創傷會使大眾對於心理健康服務的需求，在接下來的數年內暴增。莫多克更特別指出，那些曾在隔離病房中待過的人們，或是因疫情而失去親人的大眾，有很大的機率會有心理創傷或是罹患創傷後壓力症候群。

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