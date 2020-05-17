中國大陸駐以色列大使陳屍官邸 初判自然死亡

路透報導，以色列警方發言人表示，他們17日發現57歲的中國大陸駐以色列大使杜偉死於特拉維夫郊區的官邸。

據大使館網站資料，杜偉在今年2月成為中國大陸駐以色列大使。以色列第12頻道電視台援引一名緊急醫護人員說法，初步判定杜偉是在睡夢中自然死亡。

【中央社／耶路撒冷17日綜合外電】

以色列警方發言人表示，中國駐以色列大使杜偉今天被人發現死在特拉維夫（Tel Aviv）郊區的官邸。但發言人未就死因置評。

路透社報導，根據大使館網站，杜偉現年57歲，今年2月才擔任現職。

警方發言人表示：「警方各單位依例行程序前往現場。」

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）引述不具名緊急醫護人員的說法報導，初步跡象顯示杜偉是在睡夢中自然死亡。

根據美聯社，杜偉曾任中國駐烏克蘭大使，妻兒目前都不在以色列。

以色列與中國關係良好。杜偉死前2天才譴責到訪以色列的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所發表的評論，蓬佩奧除指責中國對以色列的投資，並指控中國隱瞞2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情資訊。