粵港澳計畫共築旅遊泡泡 靠健康碼識別免隔離可入境

香港食物及衛生局長陳肇始透露，香港、澳門和中國大陸廣東省正在計畫共築「旅遊泡泡」，這三地民眾無需居家檢疫14天即可出入境。

南華早報報導，香港16日沒有新增確診新冠肺炎個案。自上個月起，隨著澳門和廣東的病例數增幅放緩，三個地區已開始討論放寬入境檢疫規定。

從5月10日起，澳門和鄰近的廣東省珠海市已經相互承認彼此的健康條碼系統，以確定跨境民眾是否應該被隔離或能自由進到珠海。

健康碼會根據個人健康狀況、是否接觸過新冠肺炎患者和旅遊史，生成彩色QR Code，顯示旅客風險級別。綠色條碼代表健康狀況良好，紅色代表感染、疑似感染或已證實是確診患者的密切接觸者。黃色則代表發燒或出現呼吸道症狀。

利用此類的系統或能打造出「旅遊泡泡」，使特定區域的民眾能自由移動。東歐的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛已在執行此項措施，澳洲和紐西蘭也正在研擬該計畫。

截至目前，香港已通報1052例新冠肺炎確診案例，澳門45例，廣東省1589例。隨著香港及其鄰近地區疫情逐漸緩解，民眾也呼籲政府放寬對境外旅客的強制隔離要求。

陳肇始說，目前還沒有放寬邊境管制的期限，但可能會先從少數人開始試行，像是由香港當局豁免檢疫的人員，這些人經常需要跨境通勤，像是專業人士、工廠和企業主、學生和卡車司機。