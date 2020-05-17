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「別再社交限制了！」歐洲多國示威、暴動

世界日報 / 編譯中心╱綜合16日電
歐洲多國示威反對限制措施，波蘭警方以催淚彈驅散。 歐新社
歐洲多國示威反對限制措施，波蘭警方以催淚彈驅散。 歐新社

波蘭首都華沙警方更為了壓制示威者，發射催淚彈。 美聯社
波蘭首都華沙警方更為了壓制示威者，發射催淚彈。 美聯社

歐洲數月來飽受新冠疫情所苦，不少民眾已不堪受限於各種限制措施，16日紛紛發起示威，德國多個主要城市及英國倫敦都有民眾聚集，批評限制措施剝奪自由、工作及健康；波蘭首都華沙警方更為了壓制示威者，發射催淚彈

德國抗議 遭異端滲透

德國民眾16日在柏林、慕尼黑及斯圖加特等城市示威，在斯圖加特就預估有5000人參與。過去這類示威儘速求解除社交限制，且只有少數人參加；不過近期規模擴大，並遭陰謀論者、右翼分子和反疫苗人士滲透，更演變成暴力衝突，讓警方積極介入。

「明鏡」周刊近期民調顯示，有近四分之一受訪者表示「理解」示威者，令主流政界震驚，加上反移民極右政黨「德國另類選擇黨」(AfD)表態支持示威，讓總理梅克爾也向執政基民黨高層表示，對示威浪潮感到憂慮。AfD共同黨魁高蘭曾說，民眾行使基本權利反對與疫情相關政策，做法完全正確。

波蘭警方 催淚彈驅眾

在波蘭華沙，16日也有數百名示威者中午聚集在舊城區，高舉「工作和麵包」及「這將再次恢復正常」等標語，希望當局進一步解除限制措施。不過，當局以違反限制公眾聚會禁令為由，使用催淚彈驅散示威者並拘捕數十人，包括一名反對派國會議員。

德國 波蘭 催淚彈

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