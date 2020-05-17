快訊

陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

【抗疫英雄2】他參與武漢包機 家人勸：都當院長了，別去吧

印尼700萬人因疫情失業 政府推白米提款機紓困

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
印尼政府在雅加達街頭放置白米提款機，供民眾領米。路透
印尼政府在雅加達街頭放置白米提款機，供民眾領米。路透

印尼政府最近在首都雅加達各地推出白米提款機，以幫助受新冠肺炎疫情影響而生活窘迫的人。

澳洲廣播公司（ABC）報導，印尼當局迄今為止已在大雅加達地區（人口逾3000萬人）安裝10台自助取米機，向每名窮困居民發放1.5公斤白米。數百萬人因防止疫情擴散而實施的社交距離措施而失業。

根據本月初發布的數據，印尼官方失業人數增加至700萬人，國家統計局表示，該數字尚未真實反映出疫情對經濟的影響。

印尼已通報逾1.6萬個新冠肺炎案例，其中超過1000人死亡，但由於檢驗比率低，外界認為真實數字應該高很多。

西雪梨大學發展研究講師塔喬丁（Zulfan Tadjoeddin）表示，「由於經濟不景氣，人們也在垂死之際。印尼經濟動盪的風險，可能比新冠肺炎帶來的影響更嚴重」。

印尼政府官員說，這10台白米提款機每天可向1000人提供約1.5公噸米糧。42歲當地居民阿格斯（Agus）表示，「我不會說這沒很多，因為總比什麼都沒有好。對我、妻子和兩個孩子來說，已經足夠」。

印尼農業部表示，白米提款機至少會運作兩個月。阿格斯希望政府能考慮擴大此項救助計畫，若能繼續供應米糧直到大家再度找到工作為止會更好。

1990年亞洲金融危機之後，印尼就實施大規模的扶貧白米津貼計畫（Raskin）。印尼國會日前支持總統佐科威的250億美元緊急振興計畫，將把社會福利擴大至額外的1000萬戶家庭和糧食援助。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）4月時估計，數百萬人可能因疫情陷入貧窮。

印尼 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

台灣成印尼漁工主要申訴對象 僱用人數多是主因

台灣贈醫療口罩抵印尼 駐處代表：兩國攜手抗疫

抓超標玩具槍有獎金？玩家業者喊：我們不是績效提款機

美籍台裔女機師 載防疫物資至印尼偏鄉墜機亡

相關新聞

印尼700萬人因疫情失業 政府推白米提款機紓困

印尼政府最近在首都雅加達各地推出白米提款機，以幫助受新冠肺炎疫情影響而生活窘迫的人。

社交距離沒人例外！紐西蘭總理用餐遭店家拒絕

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日與伴侶蓋福德（Clarke Gayford）前往威靈頓Olive餐...

義大利將開放教堂 台灣捐贈教廷額溫槍防疫

義大利2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，明天起開放教堂舉行彌撒，但參與者須通過體溫檢測。為協助友邦教廷防疫，外交部透過中華民...

一份所謂新冠肺炎「秘密文件」 所引發的困惑

有關15頁「秘密文件」的信息越來越矛盾。先是有德國媒體報道稱，所謂「五眼聯盟」，既美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭情報聯盟的一份內部文件指責中國阻礙和延誤了全球預防新冠病毒的鬥爭。美國總統川普及其

WHA明登場 美挺我參與 陸促譚德塞遵一中

世界衛生大會（ＷＨＡ）明天（五月十八日）登場，各方角力邁入最後攻防階段；由於美國近期大動作領導協助台灣以觀察員身分參與世衛大會。中國大陸展開反擊，要求各國共同連署致函世界衛生組織祕書長譚德塞，敦促譚德塞必須遵守一個中國原則，力阻台灣參與世衛大會。

大阪串炸連鎖店恢復營業 那個有名的容器不見了

日本首相安倍晉三14日宣布解除39個縣的緊急狀態，但東京、大阪等都會區仍維持。不過大阪府自行宣布解除一部分的「休業要請」...

指美國拖欠會費...中方幫聯合國追債 對美「口不留情」

中方代表周五（5月15日）發表聲明呼籲聯合國成員國「誠實履行對聯合國的財政義務」，並指出美國拖欠的分攤額已超過20億美元...

26年前盧安達大屠殺主嫌之一 卡布加在法國落網

法國官員表示，警方今天逮捕涉及當年盧安達大屠殺而遭通緝的最後若干主嫌之一卡布加...

奧地利宣布：6月15日重開與捷克等鄰國邊境

奧地利政府16日宣布，將於6月15日重新開放和捷克、斯洛伐克及匈牙利的邊境。奧地利早前已和德國、瑞士及列支敦士登等國議定...

影／黑人慢跑遭白人父子槍殺 他以行動點出種族歧視

美國喬治亞州發生非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）2月慢跑時遭槍殺，2名白人兇嫌卻直到日前才遭逮捕。除種族歧視...

法語學術權威宣布：Covid-19是「女生」！

在法語中，名詞有陽性及陰性之分，例如塞納河是陰性名詞，太陽是陽性名詞，月亮是陰性名詞。那麼新冠肺炎（Covid-19）究...

泰晤士報：美將在海戰中被陸打敗 阻止陸侵台很吃力

英國泰晤士報報導，美國國防部一系列「令人大開眼界的」兵棋推演顯示，美國將在海戰中被中國大陸打敗，而且要很費力才能阻止大陸...

熱門新聞

泰晤士報：美將在海戰中被陸打敗 阻止陸侵台很吃力

英國男女在公墓上演活春宮 議員批：令人作嘔的動物

糗！巴西總統開視訊會議 與會者洗澡忘關鏡頭被抓包

日本媽寶無極限！33歲高材生與母共浴、兒子嘿咻媽在旁喊加油

馬斯克粉絲告白：疫情打破偶像崇拜 預見川普時代結束

奧地利皇室公主在美驟逝 背景遭揭外曾祖父是「末代皇帝」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。