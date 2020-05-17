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社交距離沒人例外！紐西蘭總理用餐遭店家拒絕
紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日與伴侶蓋福德（Clarke Gayford）前往威靈頓Olive餐廳用餐時，因為店家客滿，加上實行社交距離規則，阿爾登與蓋福德遭咖啡店拒絕進入。
網友Joey推文表示，「我的天，阿爾登來Olive用餐但遭拒絕，因為客滿了」。因社交距離管制，這間餐廳限制同時最多100人入店用餐、每桌相隔至少1公尺。
阿爾登的伴侶蓋福德稍晚回應Joey貼文表示，「我得為這次用餐負責，我沒有提前預訂位子。店員人很好，位子空出來時還到街上通知我們，我給他們的服務A+」。
餐廰老闆表示，「她有一頓美好的早午餐，大概半小時後離開。她對所有員工都很好，我們對待她和其他顧客一樣」。
紐西蘭3月26日開始實施全境封鎖，並宣布進入緊急狀態，防止病毒擴散。紐國新冠肺炎確診人數低於1500人、21人喪生。
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