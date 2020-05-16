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大阪串炸連鎖店恢復營業 那個有名的容器不見了
日本首相安倍晉三14日宣布解除39個縣的緊急狀態，但東京、大阪等都會區仍維持。不過大阪府自行宣布解除一部分的「休業要請」，讓部分商家恢復營業。
擁有13家分店的大阪串炸名店「串炸達摩」（串かつだるま），其中4家分店16日恢復營業。這家串炸店以怒目大阪老爹為標誌，店內到處有「禁止重複沾醬」的標語，店員也會提醒顧客沾醬只能沾一次。
但基於防疫考量，店內盛裝沾醬的寬口容器已換成尖嘴塑膠瓶，讓客人擠出沾醬到小碟上使用。
不少顧客對串炸店改換沾醬容器感到失落。一名男性常客說：「和平常的風格不一樣，感覺不太舒服。」一名50多歲的女性客人說：「把串炸伸進（充滿食材精華的）醬汁盒，可以享受『醍醐味』。不過為了防止疫情，這是沒辦法的事。」
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