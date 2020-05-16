指美國拖欠會費...中方幫聯合國追債 對美「口不留情」

中方代表周五（5月15日）發表聲明呼籲聯合國成員國「誠實履行對聯合國的財政義務」，並指出美國拖欠的分攤額已超過20億美元。

而在此前一天，聯合國大會相關委員會就「改善聯合國財政狀況」展開討論，中國常駐聯合國代理副代表姚紹俊發出相同呼籲，並強調，特別是有支付能力的國家應盡快補足未交款項。

據中國官媒新華社報導，姚紹俊在會上表示，中方作為聯合國第二大會費國與維和攤款出資國，在國內因抗擊新冠疫情承受較大財政壓力的情況下，仍然足額繳納會費攤款，以實際行動支持聯合國。中方還積極支持世界衛生組織工作，在此前捐款2000萬美元基礎上，再追加3000萬美元捐款。

根據聯合國官網公布的消息，截至2020年5月13日，91個會員國全額繳納了2020年的經常預算攤款。從列表上不難看出，繳納經費最高的三個國家為中國、日本和德國，金額分別約為3.3億、2.4億和1.7億美元。而在經費預算中攤派比例最高的美國確實尚未出現在列表中。

中方代表罕見點名

美聯社援引聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）報導，截至目前，會員國拖欠聯合國經常性預算會費達16.2億美元，拖欠維和攤款21.2億美元。但是，杜加里克沒有說明美國的拖欠金額。

姚紹俊在周四的討論會指出，其中美國拖欠聯合國會費11.65億美元，拖欠維和攤款13.32億美元，是最大的欠費國。美聯社認為，中方代表單獨點名美國批評不太尋常，與美國總統川普對中國有關新冠疫情的指責不無關係。

對於中國的點名，美方代表的一名發言人表示：「中國在新冠危機中存在掩蓋疫情和處理不當的行為，現在渴望轉移視線，這只不過是一個新的例子。」

聯合國資金危機 繳費大戶責無旁貸？

聯合國的運行經費由所有193個會員國分攤，具體比例由會員國的經濟實力而定，其中美國的攤派比例最高，自本世紀以來，其攤款金額一直佔整個預算的22%。

今年4月，聯合國秘書長古特雷斯坦言，聯合國因為會員國拖欠會費而陷入資金危機，如今這一問題在新冠疫情下更為嚴重。

《聯合國憲章》第十九條規定：凡拖欠本組織財政款項之會員國，其拖欠數目如等於或超過前兩年所應繳納之數目時，即喪失其在大會投票權。而美國尚未觸動過這條「紅線」，根據聯合國新聞站發布的有關財政危機的專題報導，按照規定，當年會費應該在每年的第一個月內交齊，但美國長期以來都拖到年終的最後一個季度才開始付款，加上頭一年積累下來的欠款，作為繳費大戶，這種拖欠的確給聯合國的財政運行帶來了不小的壓力。

就美國欠款問題，美國常駐聯合國代表團負責聯合國管理和改革事務的大使夏萊特（Cherith Norman Chalet）在去年10月的相關會議上作出解釋：「正如我們以前說過的，經常預算下以及在某種程度上維持和平的欠款是聯合國和美國財政年度存在差別造成的結果，美國在過去35年中，一直是在10月1日之後支付經常性預算款項。會員國不應被一些想歪曲事實的人誤導。」

有分析指出，美中兩國皆希望通過會費問題影響聯合國，只是手段不同，前者是推遲交費，後者則是增加會費。據聯合國網站消息，繼「2016年至2018年聯合國會費與維和比額期成為第二大維和經費出資國之後」，中國在2019年至2021年聯合國會費與維和比額期中又在「常規預算分攤比例上超過日本」，成為第二大預算資金繳納國，僅次於美國。

尖銳批評

就在中方代表在紐約敦促美國繳納聯合國會費的同時，中國常駐維也納聯合國代表王群在與石油輸出國組織（OPEC）官員舉行的會議上也對美國提出尖銳批評。據路透社報導，這位中國特使指責美國通過設置貿易壁壘破壞全球經濟，並通過停止資助世界衛生組織，人為地延長了全球冠狀病毒大流行。王群指出：「美國極力指責和污名化中國及世衛，以轉移無力控制國內疫情的責任。」

本周四，美國總統川普表示，在新冠疫情下，他與中國的關係進一步惡化。他說，現在沒有興趣與中國國家主席習近平對話，甚至暗示可能完全切斷美中關係。在接受美國福克斯商業網路採訪時，川普還表示，他對中國未能遏制疫情感到非常失望，疫情使他1月份與北京達成的貿易協議蒙上了陰影。

路透社之後援引白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）報導稱，今年1月達成的中美貿易協議絕對沒有破裂，兩國仍在貿易方面開展工作。

另外，中美之間的爭端顯然不止於經濟議題，在伊朗問題上，兩國也互不相讓。路透社報導稱，中國周四拒絕了美國延長聯合國對伊朗武器禁運的計劃，美國則威脅稱，如果不能延長，可能將恢復聯合國安理會對伊朗的所有制裁。中國駐聯合國使團表示，美國在2018年退出伊朗核協議，未能履行2015年安理會決議規定的包含該協議的義務。該使團在推特發文稱，美國「沒有權利延長對伊朗的武器禁運，更不用說觸發恢復制裁了。維護伊朗核協議是前進的唯一正確道路」。根據伊朗核協議，聯合國武器禁運規定將於10月到期。

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