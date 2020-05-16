泰晤士報：美將在海戰中被陸打敗 阻止陸侵台很吃力

繼上個月神隱20日後，金正恩於本月1日打破病危傳言，出席順天磷肥廠竣工儀式剪綵，即再度消失14天，讓人不禁好奇究竟又發生了什麼事。據傳，這段期間北韓高層正在進行大換血，不僅情報部門局長遭撤換，就連負責維護金正恩一家人安全的護衛司令部長也換人當，顯示金正恩大動作整理北韓高層官員。

2020-05-16 14:43