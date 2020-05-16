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泰晤士報：美將在海戰中被陸打敗 阻止陸侵台很吃力

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
美國和澳洲海軍船艦6日在南海巡航。（路透）
美國和澳洲海軍船艦6日在南海巡航。（路透）

英國泰晤士報報導，美國國防部一系列「令人大開眼界的」兵棋推演顯示，美國將在海戰中被中國大陸打敗，而且要很費力才能阻止大陸侵略台灣。

美國國防人士透露，美國兵推顯示，美軍將被擊敗。其中一次兵推模擬2030年的美中衝突，屆時大陸海軍新型攻擊潛艦、航空母艦和驅逐艦都已服役。

兵推還顯示，大陸累積中程彈道飛彈，已使美國印太司令部轄區內每個基地和航艦打擊群難以抵擋壓倒性的攻擊。

彈道飛彈 美軍 潛艦

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