奧地利皇室公主在美驟逝 背景遭揭外曾祖父是「末代皇帝」

奧地利皇室後裔瑪麗亞公主（Maria Galitzine）5月4日因心臟動脈瘤破裂引發心臟衰竭，於美國家中逝世，享年31歲。她身後留下年僅2歲的兒子。

公主是歐洲哈布斯堡王朝後裔，也是奧匈帝國末代皇帝卡爾一世（Karl I of Austria）的外曾外孫女。《候斯頓紀事報》（Houston Chronicle）5月13日刊出瑪麗亞的訃告，她去世後4天於候斯頓韋斯特海姆墳場入土為安。

瑪麗亞1988年在盧森堡出生，是著名的哈布斯堡家族（Habsburg）的後裔。她的外祖父奧地利的魯道夫大公（Archduke Rudolf of Austria），是奧匈帝國最後一位君主卡爾一世與齊塔皇后（Empress Zita）的幼子。齊塔王后來自同樣有名的波旁－帕爾瑪（Bourbon-Parma）家族。

卡爾一世夫婦在第一次世界大戰後流亡海外。卡爾一世1922年去世。齊塔皇后在96歲時逝世，其遺體獲准運返奧地利安葬。

瑪麗亞父親是俄羅斯貴族後裔加利齊納（Piotr Galitzine），他與妻子在紐約相遇，之後結婚；瑪麗亞5歲時隨家人移居俄羅斯。她曾於比利時布魯塞爾、美國芝加哥和候斯頓生活，2017年與候斯頓名廚辛格（Rishi Roop Singh）成婚，2人育有一子馬克西姆（Maxim）。

瑪麗亞還有另外3位姊妹和2位兄弟。瑪麗亞的姐姐塔蒂亞娜（Tatiana Galitzine）曾接受《候斯頓紀事報》訪問，稱他們都不是被當成貴族般扶養長大。她說除了出席王室婚禮，他們的生活完全是普通人的生活。她說，他們的父母從不公開兄弟姊妹的王室成員身份。

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文章授權轉載自《香港01》