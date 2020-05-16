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阿富汗婦幼醫院遇恐攻 出生3小時女童中彈奇蹟存活
阿富汗首都喀布爾一家醫院12日遭到襲擊，3名喬裝警察的武裝分子直衝產房，造成至少24人死亡，其中甚至包括剛出生的嬰兒。《泰晤士報》報導，一名才出生3小時的嬰兒右腿兩度中彈，幸好在急救後奇蹟存活。
這名女嬰名叫娜芝亞（Nazia），母親死於襲擊事件。父親拉弗拉（Rafiullah）安葬妻子後，就決定讓女兒跟母親同名。英迪拉．甘地兒童醫院（Indira Gandhi Children's Hospital）院長尤素福札醫師（Dr. Noor ul-Haq Yousafzai）表示，已經處理好娜芝亞的腿部骨折，讓她長大後也能走路。
「看到一個出生才3小時的新生兒被槍擊兩次，大家都嚇到了，這簡直沒人性」尤素福札醫師表示。
據報醫院遇襲當時，院內共有26名母親，其中11人遇害，還有3人跟新生兒一起死於產房，另有5人受傷，10人則躲進安全室、成功逃過一劫。
一位匿名的助產士告訴《法新社》，她們就在毫無器材的安全室幫孕婦生產，還必須徒手切斷臍帶。媽媽更把手放進嬰兒嘴裡，以免傳出哭聲。她們還聽到槍手要求開門，「但我們知道他們不是維安部隊成員」。
沒有任何團體出面坦承犯案。美方認為伊斯蘭國在幕後策畫，阿富汗官方高層則根據攻擊模式，認為神學士及其分支哈卡尼網絡（Haqqani Network）涉有重嫌。
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