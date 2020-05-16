快訊

會考首例！新北考生不戴口罩 「惡意擾亂秩序」數學0分

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿富汗婦幼醫院遇恐攻 出生3小時女童中彈奇蹟存活

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
阿富汗首都喀布爾一家醫院產房12日遭到襲擊，出生才3個月的女嬰娜芝亞右腿兩度中彈，但仍奇蹟獲救，被送往另外一間兒童醫院接受手術和照護。圖／翻攝自MAILONLINE/The Times
阿富汗首都喀布爾一家醫院產房12日遭到襲擊，出生才3個月的女嬰娜芝亞右腿兩度中彈，但仍奇蹟獲救，被送往另外一間兒童醫院接受手術和照護。圖／翻攝自MAILONLINE/The Times

阿富汗首都喀布爾一家醫院12日遭到襲擊，3名喬裝警察的武裝分子直衝產房，造成至少24人死亡，其中甚至包括剛出生的嬰兒。《泰晤士報》報導，一名才出生3小時的嬰兒右腿兩度中彈，幸好在急救後奇蹟存活。

這名女嬰名叫娜芝亞（Nazia），母親死於襲擊事件。父親拉弗拉（Rafiullah）安葬妻子後，就決定讓女兒跟母親同名。英迪拉．甘地兒童醫院（Indira Gandhi Children's Hospital）院長尤素福札醫師（Dr. Noor ul-Haq Yousafzai）表示，已經處理好娜芝亞的腿部骨折，讓她長大後也能走路。

「看到一個出生才3小時的新生兒被槍擊兩次，大家都嚇到了，這簡直沒人性」尤素福札醫師表示。

據報醫院遇襲當時，院內共有26名母親，其中11人遇害，還有3人跟新生兒一起死於產房，另有5人受傷，10人則躲進安全室、成功逃過一劫。

一位匿名的助產士告訴《法新社》，她們就在毫無器材的安全室幫孕婦生產，還必須徒手切斷臍帶。媽媽更把手放進嬰兒嘴裡，以免傳出哭聲。她們還聽到槍手要求開門，「但我們知道他們不是維安部隊成員」。

沒有任何團體出面坦承犯案。美方認為伊斯蘭國在幕後策畫，阿富汗官方高層則根據攻擊模式，認為神學士及其分支哈卡尼網絡（Haqqani Network）涉有重嫌。

嬰兒 阿富汗 新生兒 恐怖攻擊

延伸閱讀

阿富汗婦幼醫院遭攻擊釀24死 美指伊斯蘭國犯案

當醫院成煉獄…她挺身用乳房教訓恐怖分子

戰爭之子：阿富汗「婦幼醫院大屠殺」的心碎父母後記

阿富汗醫院遭攻擊增至24死 嬰兒護士喪命

相關新聞

泰晤士報：美將在海戰中被陸打敗 阻止陸侵台很吃力

英國泰晤士報報導，美國國防部一系列「令人大開眼界的」兵棋推演顯示，美國將在海戰中被中國大陸打敗，而且要很費力才能阻止大陸...

奧地利皇室公主在美驟逝 背景遭揭外曾祖父是「末代皇帝」

奧地利皇室後裔瑪麗亞公主（Maria Galitzine）5月4日因心臟動脈瘤破裂引發心臟衰竭，於美國家中逝世，享年31歲。她身後留下年僅2歲的兒子。

金正恩再神隱！大動作整頓北韓高層 情報、護衛將軍換人當

繼上個月神隱20日後，金正恩於本月1日打破病危傳言，出席順天磷肥廠竣工儀式剪綵，即再度消失14天，讓人不禁好奇究竟又發生了什麼事。據傳，這段期間北韓高層正在進行大換血，不僅情報部門局長遭撤換，就連負責維護金正恩一家人安全的護衛司令部長也換人當，顯示金正恩大動作整理北韓高層官員。

法語學術權威宣布：Covid-19是「女生」！

在法語中，名詞有陽性及陰性之分，例如塞納河是陰性名詞，太陽是陽性名詞，月亮是陰性名詞。那麼新冠肺炎（Covid-19）究...

印度外地移工返鄉車禍 至少39人傷亡

印度外地移工因全國封鎖政策而流離失所和死亡悲劇近來不斷發生，今天凌晨，一輛載著返鄉外地移工的聯結車與另一輛貨車在北方省相...

停泊橫濱3個多月 鑽石公主號啟航駛往馬來西亞

新冠肺炎疫情中首艘爆發群聚感染的船隻、郵輪「鑽石公主號」，停靠日本橫濱港3個多月後，日本時間16下午2時日重新啟航，開往...

中國大外宣出新招 駐法使館推出漫畫嘲諷川普

中國駐法國大使館官方推特昨天推出題為「川普為何逃跑」的漫畫，嘲諷美國總統川普當初面對全球抗疫冷笑作壁上觀，宣稱只不過是流...

阿富汗婦幼醫院遇恐攻 出生3小時女童中彈奇蹟存活

阿富汗首都喀布爾一家醫院12日遭到襲擊，3名喬裝警察的武裝分子直衝產房，造成至少24人死亡，其中甚至包括剛出生的嬰兒。《...

泰國重振經濟鋪路 疫情高風險名單移除中韓

泰國政府公報昨天宣布今天將中國、韓國、香港和澳門等4個國家和地區從新冠肺炎疫情高風險傳染區的名單移除，由於中韓兩國是泰國...

糗！巴西總統開視訊會議 與會者洗澡忘關鏡頭被抓包

巴西總統波索納洛14日參加一場Zoom視訊會議出現尷尬場面。其中一名與會者被發現開會時跑去淋浴，卻忘了關網路攝影機鏡頭，...

復原之路里程碑 義大利6月3日旅行全面解封

義大利政府近來逐漸鬆綁全球數一數二嚴苛的防疫封鎖措施，今天進一步批准政令，允許6月3日起全面開放邊境，並恢復境內旅行，是...

疫情衝擊航班驟減 加拿大航空裁減60%人力

加拿大航空公司（Air Canada）今天表示，已決定裁減最多60%人力。這家加拿大最大航空公司設法在疫情期間節省成本，...

熱門新聞

川普再出招圍堵華為！專家：瘋了嗎？現在不應跟陸對抗

男大生偷金正恩海報勞改慘死 雙親復仇挖出北韓7億凍結資產

再下重手 美斷華為全球供應鏈

美國內華達州發生規模6.4強震 加州震感明顯

美軍一架F-22匿蹤戰機 例行訓練中墜毀佛州

英國男女在公墓上演活春宮 議員批：令人作嘔的動物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。