金正恩再神隱！大動作整頓北韓高層 情報、護衛將軍換人當

繼上個月神隱20日後，金正恩於本月1日打破病危傳言，出席順天磷肥廠竣工儀式剪綵，即再度消失14天，讓人不禁好奇究竟又發生了什麼事。據傳，這段期間北韓高層正在進行大換血，不僅情報部門局長遭撤換，就連負責維護金正恩一家人安全的護衛司令部長也換人當，顯示金正恩大動作整理北韓高層官員。

根據《The Korea Herald》報導，自南韓統一部近日公佈的一項報告顯示，去年底北韓軍事情報局總參謀部偵察總局長張吉成（Jang Kil-song）早已被換下，改由2017年晉升中將的林光日（Rim Kwang-il）代職，該局被認為是掌控北韓間諜活動、秘密行動、網路戰的重要機構。同時間，林光日更進入黨中央軍事委員會，一舉爬上了北韓軍事的最高領導機構，可見他在黨中的影響力頗大。

此外，從2010年起即負責金正恩一家人維安任務的將軍尹正麟（Yun Jong-rin）也遭撤換，改由去年被任命為黨中央委員的郭昌植（Kwak Chang-sik）任職。外界對郭昌植所知甚少，過去甚至不曾聽聞這個名字，直到去年他才首度出現在北韓的官方報導中。而日前吸引外界關注的金正恩胞妹金與正，目前尚沒有消息證實她的職位是否有變動。

儘管外界無從得知北韓高層大換血的原因，但在軍事機構、黨中央及政府機關裡，至少有23名新人出現。南韓統一部表示，北韓軍事、政治機關領導者的變動及新成員的加入，除了代表著政權的世代交替，更能突顯出金正恩極力鞏固權力的野心。