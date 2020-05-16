糗！巴西總統開視訊會議 與會者洗澡忘關鏡頭被抓包

巴西總統波索納洛14日參加一場Zoom視訊會議出現尷尬場面。其中一名與會者被發現開會時跑去淋浴，卻忘了關網路攝影機鏡頭，讓他的裸體就這樣直接呈現在眾人眼前。

《每日郵報》報導，這個尷尬的場景出現在聖保羅州工業總會（FIESP） 舉辦的線上會議，當事人據稱是FIESP的一位顧問。雖然他的確切身分沒有曝光、也不清楚鏡頭為何會對著淋浴間，但從現場畫面截圖與當地媒體報導，位處最右下角分割畫面裡的他正裸著上身在抹肥皂。

波索納洛注意到不對勁後，打斷正在發言的FIESP主席史卡夫（Paulo Skaf），「停在那邊，保羅…喂，保羅，最後一個小畫面的同僚。喔，他離開了，沒事了。」

「有個傢伙正在洗澡，裸體。那邊那有個裸體傢伙，一個人在家裸體，好樣的。」坐在波索納洛旁邊的經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）說：「這傢伙話覺得太熱了吧？然後他就跑去沖冷水澡。」

「真不幸，我們都看到了。」波索納洛又說：「畫面是模糊的，但我們還是看到了，真不幸。」

當地媒體指出，這場會議並未對媒體公開，錄音則是在會後釋出，可聽到當時笑聲四起。