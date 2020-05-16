菲律賓國內外勞工失業 房價下滑15%

菲律賓房價歷經20多年不間斷成長後，可能因新冠肺炎疫情造成的經濟放緩而下跌高達15%。當中以平價、中產階級住宅受到的衝擊最大。

南華早報報導，根據房地產諮詢公司高力國際（Colliers），本土失業率上升和海外就業菲律賓人（Overseas Filipino Workers，OFW）失業的雙重打擊，再加上中國營運的線上博弈公司POGO投資和招募放緩，可能會拖垮菲律賓今年房價。

高力國際菲律賓區資深研究經理邦達克（Joey Bondoc）表示，「上一次我們看見這種程度的修正是1998、1999年的亞洲金融危機。這恐怕比全球金融危機時期還嚴重，但不會比亞洲金融危機糟，因為金融體系強健、利率也前所未見的低」。

成千上萬菲律賓外勞可能在這次的全球經濟衰退中失業，他們匯回菲律賓的款項預計今年縮減多達60億美元。這些外勞是可負擔的中產階級房子、價格位於170萬披索（約台幣110萬元）至590萬披索住宅的主要買家。

菲律賓第一季經濟萎縮0.3%，創22年新低。今年剩餘幾季的前景看起來同樣慘淡。信貸評級機構惠譽國際（Fitch）預期，菲律賓2020年經濟將萎縮1%，並強調預測「充滿不確定，且會面對相當大的下行風險，情況取決於全球和菲律賓的病毒傳播狀況」。