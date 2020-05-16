快訊

登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

上午考完了！會考數學偏難 考生：計算複雜花時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上任不到一個月! 巴西衛生部長疑因和總統有歧見走人

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
巴西衛生部長泰克（Nelson Teich）15日請辭，在職僅四周。路透
巴西衛生部長泰克（Nelson Teich）15日請辭，在職僅四周。路透

巴西衛生部長泰克（Nelson Teich）上任僅四周就在15日請辭，這是新冠肺炎疫情爆發以來，巴西第二位衛生部長去職，顯示巴西政府對於防疫的爭論風波未解。

紐約時報報導，前任衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）因為堅持要推行避疫措施，遭到總統波索納洛撤換。沒有政治經驗的腫瘤學家泰克4月17日上任。

泰克15日下午在記者會上表示，生命是由眾多選擇串聯成的，他今天選擇離開，並稱當初不是為了職位本身而接受這份工作，而是因為認為自己可以幫助巴西和人民。但泰克未說明辭職原因。

截至15日下午，巴西政府尚未宣布接替人選。衛生部第二號人物、執行秘書帕祖埃洛（Eduardo Pazuello）目前代理部長，尚不清楚波索納洛是否打算任命他接任衛生部長。帕祖埃洛是現役陸軍將軍，沒有公衛背景，調到衛生部工作僅數周。

巴西媒體報導，波索納洛調任數十名軍方人員到衛生部，影響泰克推行業務。

泰克行事比曼德塔低調，並避免公開挑戰波索納洛。然而，泰克與波索納洛近幾周在抗疫方面存有歧見。波索納洛簽署行政令，容許因疫情關閉的美容院和健身房重新開放，此舉令泰克大感意外。

截至15日，巴西通報逾21.8萬例新冠肺炎確診案例，其中近1.5萬人死亡。

巴西 波索納洛

延伸閱讀

巴西衛生部長辭職 醫療抗疫雪上加霜

巴西確診破20萬 總統鼓勵企業施壓反社交隔離

巴西防疫最大絆腳石 「刺胳針」直指總統波索納洛

無視疫情危機 巴西總統擬撤換陸軍司令

相關新聞

上任不到一個月! 巴西衛生部長疑因和總統有歧見走人

巴西衛生部長泰克（Nelson Teich）上任僅四周就在15日請辭，這是新冠肺炎疫情爆發以來，巴西第二位衛生部長去職，...

臉書4億美元收購GIF平台GIPHY！未來將與Instagram整合

臉書公司（Facebook）15日宣布，收購動態圖片（GIF）製作、分享平台GIPHY，並將之與旗下照片分享應用程式In...

菲律賓國內外勞工失業 房價下滑15%

菲律賓房價歷經20多年不間斷成長後，可能因新冠肺炎疫情造成的經濟放緩而下跌高達15%。當中以平價、中產階級住宅受到的衝擊...

疫情衝擊航班驟減 加拿大航空裁減60%人力

加拿大航空公司（Air Canada）今天表示，已決定裁減最多60%人力。這家加拿大最大航空公司設法在疫情期間節省成本，...

福斯新聞：美國擬對世衛恢復部分資助

美國福斯新聞頻道（Fox News）今天晚間引據一封信件草稿報導，美國總統川普政府準備要對世界衛生組織恢復部分資助

德外交部：支持台灣以觀察員參與世衛大會

世衛大會即將登場，德國官員首度證實已向世界衛生組織（WHO）提出外交照會，並致函世衛秘書長譚德塞，支持台灣以觀察員身分參...

土耳其律師控告中國 隱匿疫情導致損失

土耳其英文新聞網站Ahval引述土耳其自由報14日報導，土耳其首都安卡拉的兩名律師梅利赫．艾庫特（Melih Akkur...

川普再出招圍堵華為！專家：瘋了嗎？現在不應跟陸對抗

美國CNBC知名主持人克雷默15日表示，全球面臨新冠病毒大流行造成的空前經濟災難之際，美國不應跟中國大陸對抗，並稱來自北...

減少上班上學 日本自殺率大跌

英國衛報報導，日本4月自殺率較去年同期下降20%，為5年最大跌幅，專家指出，原因可能是新冠肺炎疫情導致學校停課、許多上班...

阿富汗婦幼醫院遭攻擊釀24死 美指伊斯蘭國犯案

美國阿富汗問題特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）今天怪罪伊斯蘭國對喀布爾婦幼醫院發動駭人聽聞的攻擊，他籲請...

WTO秘書長提前離任 川普：沒意見、反正這組織很糟糕

在世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多宣布將提前一年離任後，美國總統川普14日表示，他對此事沒意見，並稱WTO是個「很糟...

報導質疑俄羅斯低報病故人數 英美報社遭調查

俄羅斯當局今天對英國「金融時報」與美國「紐約時報」展開調查，這兩家報社先前報導，俄國當局可能大幅低報境內2019冠狀病毒...

熱門新聞

川普再出招圍堵華為！專家：瘋了嗎？現在不應跟陸對抗

美國內華達州發生規模6.4強震 加州震感明顯

再下重手 美斷華為全球供應鏈

WTO秘書長提前離任 川普：沒意見、反正這組織很糟糕

美軍一架F-22匿蹤戰機 例行訓練中墜毀佛州

川普打破傳統 籲參院調查歐巴馬陰謀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。