聽新聞
test
0:00 / 0:00
上任不到一個月! 巴西衛生部長疑因和總統有歧見走人
巴西衛生部長泰克（Nelson Teich）上任僅四周就在15日請辭，這是新冠肺炎疫情爆發以來，巴西第二位衛生部長去職，顯示巴西政府對於防疫的爭論風波未解。
紐約時報報導，前任衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）因為堅持要推行避疫措施，遭到總統波索納洛撤換。沒有政治經驗的腫瘤學家泰克4月17日上任。
泰克15日下午在記者會上表示，生命是由眾多選擇串聯成的，他今天選擇離開，並稱當初不是為了職位本身而接受這份工作，而是因為認為自己可以幫助巴西和人民。但泰克未說明辭職原因。
截至15日下午，巴西政府尚未宣布接替人選。衛生部第二號人物、執行秘書帕祖埃洛（Eduardo Pazuello）目前代理部長，尚不清楚波索納洛是否打算任命他接任衛生部長。帕祖埃洛是現役陸軍將軍，沒有公衛背景，調到衛生部工作僅數周。
巴西媒體報導，波索納洛調任數十名軍方人員到衛生部，影響泰克推行業務。
泰克行事比曼德塔低調，並避免公開挑戰波索納洛。然而，泰克與波索納洛近幾周在抗疫方面存有歧見。波索納洛簽署行政令，容許因疫情關閉的美容院和健身房重新開放，此舉令泰克大感意外。
截至15日，巴西通報逾21.8萬例新冠肺炎確診案例，其中近1.5萬人死亡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言