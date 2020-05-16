上任不到一個月! 巴西衛生部長疑因和總統有歧見走人

巴西衛生部長泰克（Nelson Teich）上任僅四周就在15日請辭，這是新冠肺炎疫情爆發以來，巴西第二位衛生部長去職，顯示巴西政府對於防疫的爭論風波未解。

紐約時報報導，前任衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）因為堅持要推行避疫措施，遭到總統波索納洛撤換。沒有政治經驗的腫瘤學家泰克4月17日上任。

泰克15日下午在記者會上表示，生命是由眾多選擇串聯成的，他今天選擇離開，並稱當初不是為了職位本身而接受這份工作，而是因為認為自己可以幫助巴西和人民。但泰克未說明辭職原因。

截至15日下午，巴西政府尚未宣布接替人選。衛生部第二號人物、執行秘書帕祖埃洛（Eduardo Pazuello）目前代理部長，尚不清楚波索納洛是否打算任命他接任衛生部長。帕祖埃洛是現役陸軍將軍，沒有公衛背景，調到衛生部工作僅數周。

巴西媒體報導，波索納洛調任數十名軍方人員到衛生部，影響泰克推行業務。

泰克行事比曼德塔低調，並避免公開挑戰波索納洛。然而，泰克與波索納洛近幾周在抗疫方面存有歧見。波索納洛簽署行政令，容許因疫情關閉的美容院和健身房重新開放，此舉令泰克大感意外。

截至15日，巴西通報逾21.8萬例新冠肺炎確診案例，其中近1.5萬人死亡。