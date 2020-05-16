臉書4億美元收購GIF平台GIPHY！未來將與Instagram整合

臉書公司（Facebook）15日宣布，收購動態圖片（GIF）製作、分享平台GIPHY，並將之與旗下照片分享應用程式Instagram整合。

臉書和GIPHY拒絕透露交易金額，不過，根據新聞網站Axios，交易總額約四億美元（約新台幣120億元）。

根據TechCrunch，臉書曾在2015年試圖收購GIPHY，但遭拒絕。隨後GIPHY與多家社群媒體平台達成合作關係。

收購之後，臉書會將GIPHY整合至旗下的Instagram。臉書也會將GIPHY可與其他應用程式整合的動態圖片資料庫，與Instagram和其他臉書旗下應用程式整合。

Instagram產品部副總經理Vishal Shah表示，「民眾依然可以上傳GIF、開發商和應用程式介面夥伴授權依然不變、GIPHY廣大創意社群依然能夠提供很棒的內容」。