聽新聞
test
0:00 / 0:00
土耳其律師控告中國 隱匿疫情導致損失
土耳其英文新聞網站Ahval引述土耳其自由報14日報導，土耳其首都安卡拉的兩名律師梅利赫．艾庫特（Melih Akkurt）和瑟勒納伊．艾庫特（Selenay Akkurt），已就中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，使土耳其蒙受損失，向首都安卡拉民事初審法院提告，指疫情爆發時，大陸未及時向世界衛生組織（WHO）通報正確數據，延遲通報其傳染性達三周，而且隱匿真實病例數。
兩名律師主張，首先揭露疫情的武漢醫師群遭到噤聲，大陸處理此事有過失。
梅利赫指出，有近40國就新冠肺炎向大陸求償，並表示已接獲許多土耳其客戶向大陸求償的委託，委託人強調他們的公司因為疫情而遭受損害。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言