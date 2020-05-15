土耳其律師控告中國 隱匿疫情導致損失

土耳其英文新聞網站Ahval引述土耳其自由報14日報導，土耳其首都安卡拉的兩名律師梅利赫．艾庫特（Melih Akkurt）和瑟勒納伊．艾庫特（Selenay Akkurt），已就中國大陸隱匿新冠肺炎疫情，使土耳其蒙受損失，向首都安卡拉民事初審法院提告，指疫情爆發時，大陸未及時向世界衛生組織（WHO）通報正確數據，延遲通報其傳染性達三周，而且隱匿真實病例數。

兩名律師主張，首先揭露疫情的武漢醫師群遭到噤聲，大陸處理此事有過失。

梅利赫指出，有近40國就新冠肺炎向大陸求償，並表示已接獲許多土耳其客戶向大陸求償的委託，委託人強調他們的公司因為疫情而遭受損害。