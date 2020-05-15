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減少上班上學 日本自殺率大跌

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
通勤上班族人數減少，可能是日本4月自殺率大降的原因之一。法新社
通勤上班族人數減少，可能是日本4月自殺率大降的原因之一。法新社

英國衛報報導，日本4月自殺率較去年同期下降20%，為5年最大跌幅，專家指出，原因可能是新冠肺炎疫情導致學校停課、許多上班族居家辦公，人們有更多時間與家人相處。

日本4月有1455人自殺，較去年同期減少359人。受疫情影響，約四成防自殺組織暫時關門或縮減工時，令人擔心有自殺傾向者可能缺乏援助。

日本近年自殺率雖下降，但學童尋死有增加趨勢，原因包括校園霸凌等，每年4月新學期開始，對一些人來說更是莫大壓力。不過，日本3月起停課至今，可能暫時減輕學生的壓力。

至於成年人，生命熱線聯盟電話諮商部前主任齋藤之夫指出，他們在國家危機和災難時期，往往不會想到自殺。經常超時工作的通勤上班族人數大減，也可能導致自殺率下降。

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日本 疫情 停課 新冠肺炎 上班族

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