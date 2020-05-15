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疫情期間旅行大不易 東京到香港住處幾乎要花一整天
CNN報導，該台記者Will Ripley日前從日本東京返回香港住處，花了快一整天，凸顯新冠肺炎期間跨國旅行大不易。
Will Ripley 表示，他搭的是目前每周只剩三班的東京-香港航線班機，飛機可載400多人，但那班飛機只有109人搭乘，也就是載客率約四分之一而已。他表示，由此可看出民航業現在的處境。
香港國際機場航廈通常人來人往，但現在空蕩蕩，讓他感觸良多。
入境香港後，所有旅客必須採檢，但Will Ripley 抵達時間已晚，檢驗結果要隔天才出爐，因此被送到飯店休息。飯店房卡只能用一次，進門後就不能出房間，否則回不去。
從東京出發20小時後，Will Ripley 終於得知檢驗結果為陰性，可以返回住處。這種行程以前只要花五個小時。
不過，他還是要配戴電子手環居家檢疫14天，而且每天填寫體溫紀錄。
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