歐盟外交政策代表：對疫情起源展開獨立調查

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾，今天呼籲中國致力對抗冠狀病毒疫情，並說應對疫情起源展開獨立科學調查。

路透社報導，波瑞爾（Josep Borrell）在德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）明天刊出的客座專欄寫道，中國應該採取行動，避免全球未來再爆發疫情。

他寫道：「對於這波疫情的起源，我們也必須展開獨立科學調查。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒去年12月首先出現在中國湖北省武漢市，包括美國與部分歐洲國家等國都批評中國處理疫情的方式。北京當局表示，中國在因應疫情上一直保持公開透明。

波瑞爾並說，中國應該拿出「與其地位相稱」的態度，負責任地處理疫情、參與疫苗研發與提振全球經濟，包括對受創尤其嚴重的開發中國家大幅減免債務。