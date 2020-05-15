每周工作四天好防疫！日本經濟團體聯合會鼓勵周休三日

日本規模最大且最有勢力的經濟工商業團體「日本經濟團體聯合會」發布新編防疫指南，呼籲會員將每周工作日數減為四天，並尋求更靈活的方法舉辦即將召開的股東大會。

日本首相安倍晉三14日宣布，上月進入「緊急事態宣言」的47個都道府縣，除東京、大阪、北海道、京都在內的八個都道府縣以外，其餘39個縣解除緊急狀態，早於先前預定5月31日的解封日。此舉將重啟經濟活動。

為紓解大眾交通工具擁擠現象，減少通勤頻率以助防疫，日本經濟團體聯合會建議引進周休三日制，並且提倡遠距工作、調整上班時間和輪班作業。

疫情期間，許多日本企業已利用資訊科技嘗試上述彈性作法。例如人力資源服務業者保聖那鼓勵約1.3萬名特約和其他員工，在非尖峰時間到班，或採在家上班。

由於日本公司多在在6月下旬開股東大會，日本經濟團體聯合會也敦促各家公司展現創意，避免舉辦大型集會，例如設法讓股東能事先提早行使表決權，毋需本人親自到場。日本經濟團體聯合會也建議暫停不必要的商務旅行，並以視訊方式開會、辦論壇或舉行徵才面試。

日本經濟團體聯合會發表聲明說：「企業被要求加強防疫措施，但也被期待更加努力地透過企業營運為公共生活做出貢獻。」

由於防疫可能成為長期抗戰，除業界團體的防疫指南外，日本政府也希望各行業確保員工能維持社交距離、定時消毒設備並保持良好通風。餐飲業應避免讓顧客面對面或緊鄰而坐，商家需限制入店人數等。

根據官方資料，日本14日通報新增30例新冠肺炎確認案例，連續第九天維持在50人以下。日本政府將在21日對尚未解除緊急狀態的地區重新評估疫情，以決定是否解封。