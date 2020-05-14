勞合社：疫情害慘保險業 理賠金估2,030億美元

根據英國最大保險組織勞合社（Lloyd's）最新的估計數字，新冠肺炎疫情將導致全球保險業者損失約2,030億美元，使2020年成為保險業損失最慘重的年度之一。

勞合社預測，其中逾一半索賠金額來自於賠償活動取消、營業中斷、貿易信用險的損失；剩下960億美元則是投資虧損。這是首次估計新冠疫情對產險和意外險造成的整體經濟衝擊。

勞合社執行長尼爾（John Neal）說：「如此空前的虧損規模是平生未見。」尼爾表示，不同的是這回是全球危機，「沒人料想到各地客戶在同個時間點，承受相同損失。」

許多大型保險業者在首季財報中列出與疫情相關的賠償損失；在截至今年3月為止的季度，提列的理賠總額已超過33億美元。

尼爾表示，除了現在看到的理賠金和投資虧損，這也會影響保險費，「2,000億美元規模的損失必然會影響保費，估計未來保費將上漲。」