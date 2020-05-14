快訊

震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

彭博：台積電將在美國亞利桑那州設廠 2023年前動工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書鋪設「2Africa」海底電纜 連結非洲、中東與歐洲

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
社群媒體巨擘臉書（Facebook）與多家企業聯手，鋪設繞非海底電纜。圖片取自臉書
社群媒體巨擘臉書（Facebook）與多家企業聯手，鋪設繞非海底電纜。圖片取自臉書

社群媒體巨擘臉書（Facebook）與多家企業聯手，正在鋪設環繞非洲的海底電纜，該電纜工程連接23個國家，讓更多非洲居民可連線上網。

據外媒報導，臉書與全球電信巨頭合作，包括中國移動、法國Orange、英國伏得風（Vodafone）、南非MTN集團及當地網路運營商，共建名為「2Africa」的海底電纜。

這項長達37,000公里、或達22,991英哩的電纜工程，將連接23個國家，涵蓋非洲、中東與歐洲地區。臉書表示，該工程提供的總通訊量，幾乎是非洲目前所有電纜通訊容量的三倍，長度則「幾乎等同繞地球一周」。

目前，臉書與合作夥伴並未清楚表示投資多少資金在「2Africa」工程計畫上，但該計畫將由諾基亞（Nokia）旗下的阿爾卡特海底網路公司（Alcatel Submarine Networks）負責施工。

非洲 社群媒體 中東

延伸閱讀

發現史前陶片 淡水「湖南勇」公園工程暫停

高壓電線上的黑影仔細看竟不是鳥 網敬佩「用生命在賺錢」

平鎮停車場崩塌咎責 鄭文燦：待最終鑑定報告出爐

平鎮停車場崩塌 鄭文燦：鑑定報告後決定懲處

相關新聞

美205位眾議員致函譚德塞 促邀台出席世衛大會

美國聯邦眾議院205位議員今天聯名致函世衛秘書長譚德塞，要求世衛邀請台灣以觀察員身分出席今年世界衛生大會，並參與世衛專家...

土耳其熱浪預報 可能較正常氣溫高9到13度

土耳其氣象總局今天就來襲的一波熱浪提出警告，15至19日境內大部分地區可能較正常氣溫高出攝氏9到13度

黃蜂撲菲國 岸邊掀起大浪

今年第一個侵襲菲律賓的颱風「黃蜂」，十四日以每小時一百五十五公里的風速登陸菲國東部的卡巴洛幹市，在岸邊掀起大浪。

勞合社：疫情害慘保險業 理賠金估2,030億美元

根據英國最大保險組織勞合社（Lloyd's）最新的估計數字，新冠肺炎疫情將導致全球保險業者損失約2,030億美元，使20...

臉書鋪設「2Africa」海底電纜 連結非洲、中東與歐洲

社群媒體巨擘臉書（Facebook）與多家企業聯手，正在鋪設環繞非洲的海底電纜，該電纜工程連接23個國家，讓更多非洲居民...

N號房主嫌年紀小 專家：網路世代且缺乏同理心

韓國N號房事件主嫌接連落網，幾乎都是20歲上下的年輕人，專家指出，網路世代對網路空間與操作的熟悉度，加上對他人缺乏同理心...

救觀光！歐盟建議放寬旅行限制 德國拚6月擬開放邊境

新冠病毒大流行重創全球，歐洲聯盟（EU）13日建議成員國今夏逐步取消邊境限制，以重振因疫情而停滯多時的旅遊業。德國政府已計畫下月中重新開放因抗疫而關閉的邊境，本周末先放寬部分管制，為恢復人員跨國自由移動邁出關鍵一步。

法國仇恨言論法惹議 恐侵犯言論自由

網路上的言論自由該要有何限度？法國國民議會13日通過一項打擊網路仇恨言論的法案，規範臉書、推特等網路平台需要在短時間內移除被認定為非法的內容，否則將面臨鉅額罰款。然而，該法嚴格的規定也引起政府內外的反對意見，認為有侵犯言論自由的疑慮。

歐美封城碳排減 空污死亡減萬人

歐美國家封城防堵疫情，交通運輸碳排大幅下降，因空污致死的人數也跟著降低。多項報告指出，在疫情期間，歐洲與美國地區因封城減少運輸移動，污染排放跟著減少，歐洲死於空氣汙染的人數已減少1萬人以上，美國因空氣汙染早死的人數也有明顯下降。

影／緬甸士兵拷打影片外流 軍方罕見認錯將祭懲處

路透報導，緬甸若開邦最近幾周衝突升高，造成數十人死亡。社群媒體流傳一段影像則顯示，有士兵對疑似叛亂分子拳打腳踢並出言恐嚇...

N號房創始者坦承女性50多人受害 韓警掌握10人

以暱稱godgod創建N號房的24歲韓國男大學生文亨旭（譯音），涉嫌製作妨害性自主影片並透過聊天室散播、販賣。他落網後坦...

戰爭之子：阿富汗「婦幼醫院大屠殺」的心碎父母後記

「求子7年，懷胎9月...然後她剛出生的兒子，只與媽媽相處4個小時，就因恐攻而死。」2020年5月13日，發生在阿富汗首都喀布爾的西區「婦幼醫院大屠殺」，罹難人數在經過一日一夜的清點後，最終攀升至24死。儘管犯下暴行但已被格斃的3名恐怖份子，至今身份仍謎；但現場證據與生還者們的證詞，都顯示槍手的目的「就是襲擊產房與育嬰室」，過程中不僅有數名產婦與新生寶寶因此身亡，更有醫護與「正在分娩中」的媽媽，必須在槍林彈雨的大屠殺中，驚險地接生新的小生命。

熱門新聞

特斯拉新車上路突然方向盤彈飛！車廠：抱歉忘鎖螺絲

懲罰中國？ 川普：有很多事情可做包括全面切斷關係

川普匯率立場大迴轉：強勢美元「了不起」

差一題就能抱走3千萬！退休醫上益智節目 棄權嚇壞主持人

小學生防疫在家自學Blender神複製「鬼滅之刃」 父驕傲發文

美房市泡沫蠢蠢欲爆？下個經濟利空恐7月降臨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。