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臉書鋪設「2Africa」海底電纜 連結非洲、中東與歐洲
社群媒體巨擘臉書（Facebook）與多家企業聯手，正在鋪設環繞非洲的海底電纜，該電纜工程連接23個國家，讓更多非洲居民可連線上網。
據外媒報導，臉書與全球電信巨頭合作，包括中國移動、法國Orange、英國伏得風（Vodafone）、南非MTN集團及當地網路運營商，共建名為「2Africa」的海底電纜。
這項長達37,000公里、或達22,991英哩的電纜工程，將連接23個國家，涵蓋非洲、中東與歐洲地區。臉書表示，該工程提供的總通訊量，幾乎是非洲目前所有電纜通訊容量的三倍，長度則「幾乎等同繞地球一周」。
目前，臉書與合作夥伴並未清楚表示投資多少資金在「2Africa」工程計畫上，但該計畫將由諾基亞（Nokia）旗下的阿爾卡特海底網路公司（Alcatel Submarine Networks）負責施工。
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