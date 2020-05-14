臉書鋪設「2Africa」海底電纜 連結非洲、中東與歐洲

「求子7年，懷胎9月...然後她剛出生的兒子，只與媽媽相處4個小時，就因恐攻而死。」2020年5月13日，發生在阿富汗首都喀布爾的西區「婦幼醫院大屠殺」，罹難人數在經過一日一夜的清點後，最終攀升至24死。儘管犯下暴行但已被格斃的3名恐怖份子，至今身份仍謎；但現場證據與生還者們的證詞，都顯示槍手的目的「就是襲擊產房與育嬰室」，過程中不僅有數名產婦與新生寶寶因此身亡，更有醫護與「正在分娩中」的媽媽，必須在槍林彈雨的大屠殺中，驚險地接生新的小生命。

2020-05-14 16:06