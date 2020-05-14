美作戰艦航經台海 美重申此舉展現對印太承諾

美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）勃克級神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell DDG 85)，13日通過台灣海峽。美國第七艦隊發言人榮科（Anthony Junco）在美東時間14日透過電子郵件回覆表示，麥坎貝爾號是根據國際法例行通過台灣海峽；該艦通過台灣海峽，展現美國致力於自由、開放印度洋、太平洋。

麥坎貝爾號也曾於3月25日由南向北穿越台灣海峽，當時美軍太平洋艦隊透過臉書社群披露艦艇在海峽操演直升機起降畫面，我國成功級艦曾「同框」被披露正尾隨執行監偵任務。此艦顯示美軍艦艇穿越台灣峽的頻次愈來愈頻繁，不限一個月一次。

記者透過電子郵件詢問，太平洋艦隊提高通過台海次數原因為何，是否為報載中共即將在南海舉行軍事操演有關，榮科重申，麥坎貝爾號是根據國際法例行通過台灣海峽；該艦通過台灣海峽，展現美國致力於自由、開放印度洋、太平洋；美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

國防部13日表示，美作戰艦一艘由北向南航經台灣海峽，執行一般航行任務，目前續向南航行，國軍運用聯合情監偵掌握區域情勢，狀況正常。