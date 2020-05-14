救觀光！歐盟建議放寬旅行限制 德國拚6月擬開放邊境

新冠病毒大流行重創全球，歐洲聯盟（EU）13日建議成員國今夏逐步取消邊境限制，以重振因疫情而停滯多時的旅遊業。德國政府已計畫下月中重新開放因抗疫而關閉的邊境，本周末先放寬部分管制，為恢復人員跨國自由移動邁出關鍵一步。

綜合媒體報導，歐盟執委會13日發布不具約束力的邊境重啟指南，計畫要在今夏分階段重啟境內旅行。

旅遊業是歐盟所有成員國的主要產業之一，占歐盟區域內生產毛額的10%。但受疫情影響，歐盟執委會估計，歐盟旅遊業或將裁減近640萬個工作崗位。而在疫情爆發前，歐盟旅遊業的僱員總計達1200萬人，這或意味著超半數歐盟旅遊業從業者將面臨失業。

歐盟執行委員會副主席表示，「對於許多以旅遊業維生的歐洲人，當然還有那些想在今年夏天旅遊的人們來說，今天的指導原則可以是迎來更好季節的機會。」

身為歐盟最大經濟體且地處歐洲心臟地帶，德國在重振該區旅遊上扮演要角，已和法國、奧地利和瑞士達成協議，準備下月中旬前全面撤除邊境限制，且將與波蘭、捷克商議相關程序。

德國內政部長賽賀佛表示，政府已訂定6月15日為邊境作業恢復正常的目標日期，前提是新冠肺炎疫情仍控制得宜。他說，空中旅遊仍受管制，但16日起，與盧森堡接壤的邊境穿越管制將取消，與丹麥邊境的類似限制也很快會解禁。

賽佛斯日前在記者會上說：「我們採取此步驟的目標明確，就是在6月中恢復歐洲境內自由移動。先決條件是傳染趨勢仍像近日般好轉 。」

途易集團砍8000職位

全球最大的旅遊集團「途易集團」（TUI）13日表示，預計大砍8000個工作職位以減少經營成本。因疫情大流行，旅行遭到限制，旅遊業只能勉強維持經營。

途易說：「我們目標是要永久削減全集團經營成本的30%。」這次裁員大幅縮減1/10的職位。在疫情危機影響下，截至到3月的第2季，途易報告淨損7億6360萬歐元。