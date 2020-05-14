法國仇恨言論法惹議 恐侵犯言論自由

網路上的言論自由該要有何限度？法國國民議會13日通過一項打擊網路仇恨言論的法案，規範臉書、推特等網路平台需要在短時間內移除被認定為非法的內容，否則將面臨鉅額罰款。然而，該法嚴格的規定也引起政府內外的反對意見，認為有侵犯言論自由的疑慮。

違規言論限時下架

根據《德國之聲》的報導，該法要求臉書、推特、YouTube、Instagram、Snapchat等網路平台須在受到指示的1小時內，下架有關恐怖主義與戀童癖等內容，否則可能面臨最高達公司全球營收4％的罰款，而其他如仇恨言論、種族歧視、宗教偏執等「明顯違法內容」，則須在被用戶檢舉的24小時內下架。

《法蘭西24》的報導指出，該法也會在法院安排一位專精於數位內容的檢察官，並成立觀測網路仇恨言論的政府部門。法國司法部長貝盧貝表示，該法的用意在於，向社群平台的創建者施加責任，並減少網路上的仇恨言論，「若人們知道有可能因仇恨言論被要求承擔責任，他們在違規前將會三思。」

過度限制言論自由？

然而，該法自從馬克宏的共和前進黨（LERM）一年前提出後，已受到反覆的批評和修正。法國國家人權諮詢委員會認為，該法有增加過度審查（censorship）的風險，共和黨立委格里普13日也在國會表示，將管轄思想和表達的任務交給總部大多設在外國的私人公司，是有危險的。

數位權利倡議團體網路矯方（LQDN）則認為，要求社群平台1小時內移除違法內容，未免太不切實際。「移除期限過短、不遵守就罰鉅款，這會進一步刺激網路平台下架過多的內容，」網路矯方的代表指出，這樣的規範到最後可能變成在針對代表不足的少數聲音。

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