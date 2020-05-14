歐美封城碳排減 空污死亡減萬人

歐美國家封城防堵疫情，交通運輸碳排大幅下降，因空污致死的人數也跟著降低。多項報告指出，在疫情期間，歐洲與美國地區因封城減少運輸移動，污染排放跟著減少，歐洲死於空氣汙染的人數已減少1萬人以上，美國因空氣汙染早死的人數也有明顯下降。

大量降低排碳

據《英國獨立報》報導，截至今年4月底止，地球上一半以上人口都處於封城狀態下，讓路上與空中交通污染大幅減少。多家環境組織提供的分析結果也顯示，今年全球二氧化碳排放已大量減少，凸顯這次新冠肺炎疫情確實為排碳帶來創紀錄的降幅。

英國Carbon Brief與國際能源署指出，這次污染排放減少的規模已是2008年金融危機後的6倍之多。除此之外，空氣中的二氧化氮也大幅減少。因為二氧化氮是從汽車、飛機與其他內燃機燃燒產生而形成有害的霧霾，危害呼吸道與其他嚴重的健康問題。

隨著由於二氧化氮與其他污染源減少，能源與清潔空氣研究中心(CREA) 表示，歐洲死於空氣汙染的人數已減少1.1萬人。另外，今年4月，能源需求減少也讓歐洲燃煤發電減少37%。該組織分析師米呂維爾塔，「歐洲決策者將乾淨空氣、潔淨能源與運輸優先納入振興計畫是相當重要。」

封城的利弊衡量

據《彭博社》報導，美國全國經濟研究所公布報告也指出，在封城措施下，空氣污染明顯減少，估計每月可減少360人死於空氣汙染，其中又以洛杉磯都會區受益最為顯著，其次則是紐約市。研究人員也預估上述變化換算成金錢，每月約可減少55億美元支出。

不過，封城措施對公共健康也會帶來副作用，例如因為在緊急狀態下，對於包括麻疹在內的兒童疫苗訂購已大幅減少，未來是否會因而造成更多人健康受到威脅，仍有待觀察。

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