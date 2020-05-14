杜魯多：新冠肺炎起源等問題 應向中國提出質疑

加拿大總理杜魯多13日召開記者會時表示，圍繞在新冠肺炎起源和中國早期應對「各國有許多問題」，未來將要求中方給個交代。

根據加國媒體報導，加拿大駐中大使鮑達民（Dominic Barton）之前在非公開場合演講時指出，中國駐外大使的戰狼外交疏遠外國，損害中方在海外的軟實力。他支持疫情結束後，嚴加審查世衛組織和新冠肺炎疫情擴散。

面對記者提問是否贊同鮑達民的說法時，杜魯多稱「很明顯的，各國對於新冠肺炎疫情起源與早期應對有許多問題，特別是對於中國」，並指加國呼籲「未來幾個月必須提出質疑，以取得答案。」

杜魯多為鮑達民辯護道：「我覺得，我們對不同國家的行為提出質疑是很正常的，中國也包括在內。」

安格斯．李德研究所（Angus Reid Institute）同一日發布最新民調顯示，自中方逮捕外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），以報復加方拘捕華為財務長孟晚舟後，加國民眾對中國觀感就持續走低。

僅14%對中國持正面態度，半年前則有29%；85%受訪者認為中國沒有誠實交代國內實情；11%受訪者認為應聚焦對中貿易，遠低於2015年的40%，8成受訪者也反對華為參與加國5G基礎建設。