美控中意圖竊取疫苗機密 中斥美指控毫無根據

美國政府周三 (5月13日) 指控中國駭客嘗試竊取與新冠疫苗相關的研究機密，此指控又再次使中美關系更加緊繃。美國聯邦調查局與網路安全及基礎設施安全局周三警告科學家與衛生官員要密切注意網路盜取的現象。

這兩個政府機關透過聲明表示，中國駭客試圖竊取與新冠疫苗丶藥物與測試相關的研究資料與智慧財產。然而，中國駐美國大使館也在消息傳出後第一時間駁斥消息，稱這些指控都是「謊言」。

中國大使館發布聲明表示：「美國聯邦調查局根據他們自己的假設做出相關指控，但這些指控毫無根據。」近期，新冠病毒相關的研究數據成為全球駭客非常重要的竊取目標，而西方國家也多次警告駭客的主要目標是公衛組織或藥廠。

除了美國外，新西蘭的國家調查機構周三也譴責任何試圖竊取新冠相關資訊的行動。紐西蘭國家通訊安全局長漢普敦 (Andrew Hampton) 周三表示：「我們呼籲任何駭客或相關組織不要采取任何會破壞政府防疫機制的行動。」

此前，路透社上周曾報導與伊朗政府有關系的一些駭客試圖透過美國制藥商吉利德科學 (Gilead Sciences Inc) 員工的手中，竊取與新冠抗病毒藥物瑞德西韋相關的資訊。

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