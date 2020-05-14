川普施壓 無限期延後投資大陸企業

不滿疫情擴散造成傷害，白宮考慮對中國大陸祭出報復手段，美國總統川普13日表示，「100個貿易協議都無法彌補傷害」；18位全是共和黨籍的州檢察長聯名致函國會，要求舉行聽證會，調查中國大陸在新冠肺炎疫情爆發過程中的種種欺騙手段，並稱考慮對中提告。

此外，在白宮壓力下，負責監督聯邦政府員工規模達數千億美元退休基金投資的聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）13日宣布，無限期延後投資陸企。此一決定代表華府對中鷹派的勝利，他們利用疫情起源的爭執，加強推動對中國大陸採取強硬舉措。

FRTIB解釋，延後投資的理由包括新冠肺炎疫情造成「大不相同的經濟環境」，以及提名的新成員加入委員會。

FRTIB監督美國聯邦公務員退休儲蓄基金「個人儲蓄計畫」 （TSP），裡面有一檔400億美元的國際基金，原訂今年起開始追蹤「MSCI明晟所有國家（除美國外）可投資市場指數」，該指數的成分股包括正被華府盯上的中國公司。在壓力下，這項早於2017年就決定的資金調整計畫已遭凍結。

川普透過推特表示，美中今年初簽署第一階段貿易協議，協議上的墨水還沒乾，世界就因來自中國大陸的疫情受創，100個貿易協議都無法彌補差額，包括逝去的生命。

美國國會議員競相提出「究責中國大陸」法案，包括授權總統制裁中國大陸；川普13日下午接受媒體提問時表示，尊重議員提案，他還沒看過法案內容，可能會看看。

美國18州檢察長9日聯合致函給參眾兩院，要求舉行聽證會，調查中國大陸政府在疫情爆發過程中採取的種種欺騙手段。

微軟國家廣播廣播網（MSNBC）報導，這次活動由美國南卡羅來納州檢察長威爾遜（Alan Wilson）發起，聯邦法案已收到至少七件訴訟案，威爾遜表示，其他人也正在考慮提告。