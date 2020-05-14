沙國王儲買球隊 遇害記者妻求抵制

沙國王儲要收購英超球隊，遇害記者未婚妻呼籲俱樂部球迷抵制王儲！沙國王儲薩勒曼近日要收購英超足球隊，讓華郵記者卡舒吉的未婚妻沙吉茲呼籲球迷施壓球團不要同意收購。卡舒吉2018年在土耳其的沙烏地領事館遭謀殺，但沙國始終沒有坦承犯罪，且在國際強權多與沙國有生意往來下，此案仍難見昭雪的機會。

抵制鉅額收購案

根據《半島電視台》報導，隸屬英格蘭足球超級聯賽的「紐卡索聯」隊近日傳出將被「阿拉伯公共投資基金（PIF）」收購，這是由沙國現任實質掌權者、王儲薩勒曼領導的基金控股公司，PIF是世界上最大的主權財富基金之一，估計總資產為3200億美元。

沙吉茲在推特發文表示，雖然她知道紐卡索聯長年戰績不佳，球迷希望有錢的企業投資，買更好的球員提升戰績，不過她認為王儲應該為卡舒吉事件負責，並出庭受審，因此她呼籲球迷向球團施壓，不要讓薩勒曼順利收購球隊。

不過，根據《衛報》報導，紐卡索聯近4年來都排徊在降級邊緣（戰績太差的球隊會被降級到英冠聯賽，不能打英超），沙國的收購風聲還尚未確定時，球迷已多呈現期待心態。而且此次高達3億英鎊的收購案將吃下紐卡索聯球隊8成的股份，基本上被收購後就不用擔心財務問題。

主謀王儲應受審

聯合國2019年發布報告表示，針對卡舒吉謀殺案，應該要調查王儲薩勒曼在案件中是否有指示的行為，而在美國中情局的調查報告中，更認為薩勒曼直接下達狙殺卡舒吉的命令。卡舒吉是華盛頓郵報的記者，在職期間多次針對沙國違反人權、專制進行批評，不過他在2018年為了辦理離婚手續進入沙國領事館，遭到沙國特工謀殺。

沙國官方雖然事後承認卡舒吉遇害，除了逮捕18個嫌疑人外，亦把4名情報高官免職，包括沙烏地情報總局副首長阿西里，而王室顧問卡赫塔尼亦遭免職。但是外界都認為這些人指示替死鬼，真正背後的主謀根本是王儲薩勒曼。

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