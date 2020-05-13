美國限縮簽證期限 中國駐美記者擔憂未來

美國國務院上周五（5月8日）無預警的宣布限縮中國記者的簽證期限，將原本沒有特別期限的記者簽證，縮短至90天的有效期限。雖然國務院表示中國記者可以申請延長該簽證，但消息一出，仍在駐美的中國記者圈引發非常激烈的討論。

過去四年在美國矽谷替中國網路媒體《 品玩 》擔任科技記者的杜晨向德國之聲表示，以往美國的I簽證對中國記者的唯一要求是這個簽證是單次有效，意思是持有I簽證的中國記者一旦入境美國後，便不能離開，但只要不離開美國，他們的簽證便沒有期限的限制。

杜晨説：「最新的規定是，美國時間5月11日起，所有在美國境內持有I簽證的中國記者，以及正在申請這類簽證的中國記者，他們的簽證有效期限都變成90天，但在有效期限到之前，可以申請延長。在等待美國政府審核簽證延長的申請期間，中國記者仍可在美國合法居留240天。」

根據新政策的規定，中國記者在240天的等待期間，可以繼續在美國從事新聞採訪的活動。但杜晨也說，如果美國政府官員認定某名記者不該以記者簽證待在美國的話，他們可能在240天的等待期當中，拒絕延長特定記者的I簽證，而從那一刻起，該名記者便失去待在美國國內的權利。杜晨回想得知消息的當下，他心中是感到十分沉痛的。

他說：「自從中美兩國針對彼此的記者進行不同的限制或懲罰後，我對這件事已有心理準備。我當時的想法是覺得美國政府的新作法對很多人都不公平，尤其是在美國替頂尖媒體機構服務的中國記者，以及在美國新聞學院上學的中國學生。」

另一名駐美的中國自由記者沈璐則認為，美國國務院的決定讓她替想到美國追求新聞理想的中國學生與記者感到擔憂。她提到，對於中國記者來說，因為在美國要拿到工作簽證十分困難，所以很多中國人會以I簽證進到非美國的媒體工作。

她告訴德國之聲：「這扇大門現在看來可能馬上會關閉，那麼他們想要留下來工作的可能性就更小了。很多在美國的中國籍記者自己都不是很清楚這次政策限制了哪些人丶以為所有記者都受到影響，更別提學生和不了解美國複雜的簽證類型的人了。我害怕他們看到新聞認為在美國從業的機會渺茫而放棄嘗試，這是非常大的打擊。」

美國對中國記者既定的刻板印象

杜晨認為，美國國務院此次推出的政策，除了將中國記者能在美國就業的空間壓縮的更緊之外，這種「地毯式」的政策也顯現出美國政府未考慮到中國記者群體中的多樣性。杜晨向德國之聲表示：「中國的新聞自由確實做的非常不好，但有些優秀的中國籍記者也在努力做出改變。他們加入世界頂級的媒體機構，替這些媒體提供更多元的聲音。另一方面，美國也有像我這樣在中國私營媒體工作的記者，主要報導的是科技或商業相關的話題，所以這代表我們有更多可以發揮的空間。不是所有在美國的中國籍記者都是為黨媒工作。」根據美國新政策的規定，任何在美國境內替非美國媒體工作的中國記者的簽證都會從原先無特別期限變成90天的期限，但他們可以在簽證到期前，申請延長簽證。

沈璐則說，她認為在美國華府精英圈中，並沒有「中國記者」這個概念。她說，這些人認為在美國做媒體的中國人都被中國政府控制，這些人都沒有言論自由，都只懂做大外宣。沈璐強調：「美國國務院的政策可能會使本來對中國媒體種類不了解的民眾產生刻板印象，也會因為美國駐華記者人數下降而導致兩國民眾對對方的誤解與偏見加深。」

由於杜晨在農歷年前返回中國探親，所以他之前的記者簽證已失效，需要重新申請。面對中美兩國目前持續緊張的關係，杜晨透露他將保持一個積極的心態，按照原定計劃申請記者簽證赴美工作。他說：「我還是要如往常準備資料，然後去如實回答簽證官的問題。我認為如果我是記者的話，我就會名正言順地用記者簽證在美國從事記者工作。」

但沈璐也認為，目前中國記者得面對的，不僅僅是簽證的問題，而是不管在美國還是海外，中國記者的報導空間都漸漸緊縮。此外，由於現在美國的媒體行業整體不景氣，所以簽證的環境也比以前更糟。她告訴德國之聲：「我建議有志來美國新聞學院讀書或者來美國從事新聞行業的學生或者記者多和有類似經驗的同行丶長輩聊一聊獲取更多的信息和建議再做決定。美國並不是唯一選擇，可以考慮去世界上的其他地方。」

杜晨則認為，即使中國記者在美國的就業環境大不如前，但美國的新聞教育水平仍值得想成為記者的中國學生赴美接受訓練。他說：「我覺得不會改變的是美國對於新聞教育的水平是最好的，如果未來想成為記者的中國年輕人想接受最好的訓練的話，我覺得在美國上學是不應該被放棄的選項。如果他們畢業後，美國沒有好的就業環境，他們選擇去其他西方國家就業也是不錯的選項。」

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