安理會停火協議折衷方案 中國態度成通過關鍵

德國和愛沙尼亞周二（5月12日）向聯合國安全理事會提交新的停火決議版本，要求疫情期間世界各地應該停止戰火。但目前還不清楚中國是否會接受這個版本。

德國駐聯合國大使赫斯根（Christoph Heusgen）批評了安理會對疫情保持「死疾一般的沉默」。

他也重申了解決這個問題的重要性。他說：「讓我們想想為什麼會被我們的政府派到這裡來。為什麼全世界都在看著我們？」

愛沙尼亞駐聯合國大使尤爾根森 (Sven Jurgenson)告訴法新社：「我們必須從這個僵局中找到出路......安理會未能在這個問題上履行我們的責任真的是恥辱。」

一位不願透露姓名的外交官說，在安理會沉默了兩個月之後，損害已經造成。他指出，不幸的是，這場大流行病造成的人類悲劇並沒有迅速凝聚起共識支持聯合國秘書長的停火呼籲。

根據法新社，德愛兩個非常任理事國提出的決議有五大點，要求不管在哪一種情況下都應該全面停止敵對行動。

此舉是為了幫助大約20個處於危機或戰爭中的國家對抗新冠病毒，但目前尚不清楚這些沖突現場是否已經採取了具體措施。

這個決議借鑑前一個提案，使用15個安理會成員在3月以來一直在談判中商定的措辭，或在以前的決議中使用過的文字，如除非是為了打擊聖戰組織之外一律停火。

決議中提案要求 「至少連續90天的人道主義停火」，以便向受影響最嚴重的社區提供援助。

目前尚未決定這個決議的表決日期，但如果安理會5個常任理事國中沒有一個威脅要使用否決權，就可以很快進行

中美角力

目前由德國和愛沙尼亞提出的決議文中沒有提及世衛，但中國在最後一刻堅持要提及，就算是隱含都沒關系。因此現在決議通過與否的不確定性仍在於中國。

新的決議是在周二由安理會輪值主席國愛沙尼亞閉門舉行的電話會議上提出。該決議在當天下午提交的。其中一位不願透露姓名的外交官說，中國在會上宣布支持安理會迅速採取行動。

這份決議取代由法國和突尼斯起草的版本。該版本因為提到世衛而被美國否決。

決議旨在呼籲戰亂地區沖突各方暫停交戰，以集中資源用於抗擊疫情。該決議草案遭到美國否決。據悉，草案中關於世界衛生組織的描述是美國阻止表決的動因。

鄒宗翰/楊威廉/雨涵 (德新社、法新社等)

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