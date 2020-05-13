成大校長參加世界銀行會議 分享台灣抗疫成功經驗

成大校長蘇慧貞昨天受邀參加聯合國體系下的世界銀行跨區舉辦的國際視訊會議，代表台灣分享全球罕見的成功抗疫經驗。

成大表示，COVID-19全球大流行，嚴重衝擊世界各國高等教育，台灣是少數防疫有成且仍維持校園正常授課的國家，受到全球矚目。聯合國體系下的世界銀行（World Bank）5月12日舉辦跨區域國際視訊會議，邀請東亞國家分享疫情期間教育相關措施，幫助印度在嚴峻疫情中仍能維繫其公共教育體系。

蘇慧貞受邀代表台灣出席並以專題演講分享台灣成功經驗。她在演講中暢談台灣如何在疫情爆發初期，即採取超前及審慎措施，以確保積極防疫的同時仍能維持高等教育的延續與品質；強調科學與人道考量缺一不可，台灣以嚴謹的科學證據去規劃防疫措施並保障個人的安全及需求，才能讓每個人做好充份準備、有信心去執行防疫工作。

世界銀行對開發中國家教育援助不遺餘力，目前為止，全球有超過18億的學生因疫情無法正常學習，教育的「教」與「學」兩端受到前所未有挑戰，人才培育中斷，急需要採取措施因應，建立起具韌性的教育力。世界銀行舉辦視訊論壇，一方面協助印度教育迅速建立起更好的適應能力，同時也促進東亞等國家交流分享疫情下的教育政策與關鍵措施。

成大在疫情初期，即率先延後兩週開學，以備妥防疫措施並避免春節歸來後校園群聚感染的風險，隨後各級學校也宣布延後一週或兩週開學。出席會議的各國學者、印度官員等都很訝異，成大只延後開學兩星期卻能在短短的時間內做好防疫各項準備工作，而且學校沒有一天因疫情而停課。

蘇慧貞說，整體防疫過程中，每個人都扮演重要角色、也重視人道那一面，很多工作就能順利完成，例如，為防疫人員準備好完善的裝備與該有的保險，制定SOP流程，甚至提供團體支持、同儕諮詢等都能安定人心，工作自然順利完成。COVID-19讓人措手不及，至今確診人數及死亡人數仍向上攀升，但在全世界努力對抗病毒之際，人類更重要的是去思考，如何繼續向前邁進，以及從疾病中學到了什麼，與該負起的社會責任，一起打造出更好的前景。